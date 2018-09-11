Başkan Sekmen yerel yönetimde üç yıl üst üste türkiye birincisi oldu

İmar Yapı Derneği'nin (İMYAD) 2017 yılı için “Rakamlar düzelmeden şehirler düzelmez” sloganıyla başlattığı ve otuz büyükşehir belediyesine yönelik gerçekleştirilen bütçe kullanım performanslarının resmi verileri açıklandı. Buna göre 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en çok yatırımı yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi yüzde 67.18 oran ve 380 puanla Türkiye birincisi oldu. İMYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ayaz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İMYAD olarak ‘Rakamlar Düzelmeden Şehirler Düzelmez' sloganı ile başlattığımız ‘Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi'nin 2017 yılı sonuçları belli oldu. 2017 yatırım gideri performansında Erzurum ilimiz, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında birinci oldu” dedi. “Amacımız Türkiye'deki belediyelerin yapmış oldukları bütçelerin kullanımı sırasında idari başarılarının tespiti, aynı zamanda bir teşvik ve motivasyon olmasıdır” diyen Başkan Ayaz, “Ülkemizin yerel ve bölgesel kalkınma programlarının en önemli ayakları olan belediyelerimizdeki prodüktiviteyi azami seviyeye çıkarma ve bu süreci enformasyon ağları ile destekleyerek hızlandırmaktadır” diye konuştu.

“Üç yılda üç kez Türkiye şampiyonu olduk”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Erzurumspor'da elde edilen başarıyı örnek göstererek, “Nasıl ki 3 yılda 3 kupa elde ederek Süper Lig'e çıktıysak işte bu güzel başarının ölçeğinde 3 yılda 3 kez yerel yönetimde de Türkiye Şampiyonu olduk” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Sekmen, “Dadaşlardan aldığımız destek ve duayla Anadolu'nun zirve kentine hep ilkleri yaşadık. Hizmet aşk ve şevkimiz ilk günkü heyecanla artarak devam ediyor. Bizlere bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Otuz Büyükşehir Belediyesi arasında birinci olmak kolay değil. Yatırım performansları ve yeni kaynaklar bulma performansı, tahsilat performansı, personel giderleri performansı ve harcama performansı dikkate alınarak kesin hesaplar incelenip söz konusu sonuca varıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2015'te birinci oldu. 2016'da da bu başarıyı ikinci kez elde ettik. Ve 2017'de yine Türkiye şampiyonu olduk. Bütçemizin yüzde 67.18'ini şehrimizin inşa ve ihyası için yatırımlara ayırarak bu başarıya ulaştık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi güçlü ekibi sayesinde üçüncü kez Türkiye'nin en başarılı yerel yönetimi seçildi. Bu başarı sadece Büyükşehir'in değil Erzurum'un da başarısıdır.”