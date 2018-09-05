Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 11:50

Başkan Sekmen, Zabıta Haftası’nı kutladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 192’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Zabıta Haftası’nı kutladı.

Başkan Sekmen, Zabıta Haftası’nı kutladı

05 Eylül 2018 11:50


Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı’nın bu yıl 192’nci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Zabıta; genel düzen ve güveni korumakla görevli bir kolluk birimidir. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan Zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulayan bir kolluk gücüdür. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz bünyesinde görev yapan zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızın huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Yaşanılabilir bir Erzurum için ilimizde canla başla görev yapan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç