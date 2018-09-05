Başkan Sekmen, Zabıta Haftası’nı kutladı

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı’nın bu yıl 192’nci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Zabıta; genel düzen ve güveni korumakla görevli bir kolluk birimidir. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan Zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulayan bir kolluk gücüdür. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz bünyesinde görev yapan zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızın huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Yaşanılabilir bir Erzurum için ilimizde canla başla görev yapan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”