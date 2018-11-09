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Başkan Sekmen'den 10 Kasım mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde milletçe saygı ve özlemle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği etrafında kenetlenen kahraman milletimiz, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini parçalamakla kalmamış, çağdaş bir devletin gereklerine de kavuşmuştur. Kahraman milletimizle birlikte yepyeni bir devlet kurarak bizlere bırakan Atatürk, fikirleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle, bütünleştirici yapısı ve bilimi rehber alan öngörüsü ile dünya liderleri arasında seçkin bir yer edinmiştir. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir cumhuriyet haline getirilebileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürmekte, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma konusunda hedeflerine azim ve kararlılıkla yürümektedir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyorum.”

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