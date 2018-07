Başkan Sekmen’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Başkan Sekmen, “Bizler Hürriyet ve İstiklale âşık kahraman ve şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Söz konusu vatan davası olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz” dedi. Başkan Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Üzerinde sere serpe gezindiğimiz toprağın her bir metrekaresi hürriyet ve istiklale kendisini adamış nice kahramanın şehit kanıyla vatanlaştırılmıştır. Ümmeti İslam bugünlere nice şehitler vererek gelmiştir. Aziz milletimizin Dünya Demokrasi Tarihi’ne kanıyla, canıyla yazdığı 15 Temmuz Demokrasi Destanı, milli hafızamızdan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla Türkiye’ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Tarih; Demokrasi Destanı’nın nasıl gerçekleştiğini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Başkomutanımızın, Devlet Başkanımızın ferasetini, kahramanlarımızın Allah rızası uğruna nasıl şehit olduğunu büyük bir kıvançla yazacaktır. Tarih, iman ve bayrağın ahenkleşen kudretiyle yurduna göz dikenleri yok eden aziz milletimizin kahramanlığını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz’da gürleyen topların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da”

“ŞEHADET BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI İÇİN EMSALSİZ BİR ONURDUR”

“Vatan davasında her zaman en ön saflarda yer alan milli mücadelenin mihenk taşı Şehr-i Mübarek, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünde yurdun dört bir sathına örnek teşkil eden muhteşem bir duruş sergiledi” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tıpkı 93 Harbi’nde olduğu gibi sela ve ezan sesleriyle birlikte tek yürek ve tek vücut olan Dadaşlar, Hürriyet aşığı bu şehri yeniden ayağa kaldırarak Anadolu’nun milli refleksine adeta yön verdi. Erzurum’da her bir bebek kahraman vatan evladı gibi bir Mehmetçik olarak doğar. Şehadet bu şehrin çocukları için emsalsiz bir onurdur. İşte bu ruh, mukaddesatına olan düşkünlük, vatan ve millet sevgisi, çelikleşmiş iman gücü tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi tarihe şu mesajı vermiştir: ‘Erzurum geçilmezdir, Türkiye geçilmezdir’ Hüseyin Nihal Atsız’ın muhteşem ifadesi var ya ‘İnsan büyür beşikte mezar da yatmak için kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için’ İşte O gecede Anadolu’nun her bir köşesinde olduğu gibi Seyit Onbaşıların, Ulubatlı Hasanların, Sütçü İmamların, Mehmet Muzafferlerin, Nene hatunların ruhunu taşıyan Dadaşlar, annelerinin ak sütüyle büyüyüp, kalplerindeki iman ve vatan aşkıyla Hakk’a yürüyen demokrasi şehitlerimizi, saygı, sevgi ve şükranla anmıştır.”

“ERZURUM MİLLİ İRADENİN BAYRAKTAR ŞEHRİDİR”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un milli iradenin bayraktar şehri olduğunu ifade etti. Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum milli iradenin bayraktar bir şehridir. Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın o günkü çağrısı ve aziz milletimizin ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu’ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. Medeniyetini barış ile inşa edenlerin, hak isteyene hakkını, başkaldıranın başını ezenlerin vatanında Başkomutanımızın dirayetiyle istiklal ve istikbalimiz için fert fert ay yıldızlı bayrağımızın sancağı olduk. Yiğitlerin boy boy al sancağımızla başak verdiği o gece Süleyman Şah’ın, Murat Hüdavendigar’ın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın ve Hacı Bektaş’ın ruhunu hissettik demokrasi meydanlarında Hak ve Vatan davasının sırrına erenlerle tek vücut olarak, hainlere geçit vermedik. Yasir gibi, Ammar gibi, Sümeyye gibi 251 demokrasi şehidimiz de bildiği Hak davasından asla geri dönmedi. İşte o İstiklal gecesinin arkasındaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamız gerekir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran ‘Din-i mübin-i İslâm’ dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız da Bu vesileyle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyorum. Destan yazdığımız o gece gazilik mertebesine ulaşan yiğitlerimize ve nene hatunlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun.”