Başkan Sekmen’den 5. Doğu Anadolu Kitap Fuarı’na ziyaret

Doğu Anadolu Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen Başkan Sekmen, esnafla sohbet etti. Başkan Mehmet Sekmen, kitap fuarından çok sayı da kitap alarak esnafın her zaman destekçileri olduğunu belirtti.

Medeniyetin okumakla başladığını ifade eden Başkan Sekmen, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz kitap fuarımız, orta doğuda yapmış olduğumuz en büyük fuar merkezi olan Recep Tayip Erdoğan fuar merkezinde açılmış bulunuyor. Bizim medeniyetimiz okumayla başlıyor bunun için kitapla okuyucuyu buluşturmak istiyoruz ki halkımız daha çok kitap okusun çünkü ülkemizin okuyan insana ihtiyacı var, eleştirel bir topluma ihtiyacımız var. Kitap fuarımıza 200 den fazla yayıncı kuruluş katılmış bulunmakta onlara teşekkür ediyorum, emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, yine burada yazarlarımız, şairlerimiz, romancı ve hikayeci arkadaşlarımız gelerek söyleşilerde bulunuyorlar paneller tertip edilip konferanslar düzenleniyor. Geçmiş senelerde ki kitap fuarlarımız çadırlarda yapılırken bu sene çok modern bir tesiste gerçekleşiyor” dedi.

Başkan Sekmen, “Burası malumunuz bölge şehri, aynı zamanda komşu ülkelerle sınır olan bir şehir etrafımızda İran, Gürcistan, Azerbaycan, Nahcivan ve hatta Ermenistan var. Bunlardan da fuarımıza yazarçizerler gelmeli, şayet sanayi veya başka bir ana fuarsa yine bu ülkelerde mutlaka reklamlar yapılmalı ve buraya katılım sağlanmalı ki o ülkelerde bunlardan faydalanabilsinler” şeklinde konuştu.