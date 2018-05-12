Başkan Sekmen’den Anneler Günü mesajı

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Anneler, yaşam boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık en yüce varlıklardır. Bir insan için hayat anne ile başlar. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur pınarıdır. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi anne ve aile ortamına bağlıdır. Aileyi tek bir çatı altında tutan en önemli unsur annedir. Huzur, güven, barış ve mutluluk dolu bir dünyanın temelleri, annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı, imanlı ve eğitimli bireylerle mümkündür. Sevginin ilk kaynağı olan anneler çocukları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) övgülerine mazhar olan ‘Cenneti annelerin ayaklarının altında gören’ bir medeniyetin fertleri olarak annelerimize layık oldukları sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevlerimizden biridir. İyilik, erdem, adalet, cesaret, hoşgörü, tevazu, sabır, sadakat, sevgi ve paylaşmayı o büyük yüreklerinde taşıyarak evlatlarına aktaran annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum.”