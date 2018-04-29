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29 Nisan 2018 14:45

Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı

29 Nisan 2018 14:45


Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Hayatımızın her anında çeşitli dönüm noktaları vardır. Bunlardan bazıları milli ve dini günlerdir. Bu mübarek günlerden biri de, ‘Berat Kandili’dir. Berat’ın özünde günahlardan arınma, Yüce Allah’ın rahmetine ulaşma ve bağışlanma vardır. İlahi rahmet ve mağfiret bu gecede doruk noktasına ulaşır. Peygamber Efendimiz’e (S.A.S), ümmetine şefaat hakkının bu gecede verileceği bildirilmiştir. Leyle-i Berat; günahların affolunması, nefsin esaretinin sona ermesi, Rahmet-i Rahman ile kuşatılma gecesidir. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizle muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için, bu mübarek geceyi fırsat bilmeliyiz. Bu gece; Fahri Kâinat Efendimiz’in (S.A.V), ‘Allah’ım öfkenden rızana, cezandan affına, Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir’ duasıyla Yüce Mevla’ya yakarma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslâm âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, vatan toprağını korurken şahadet şerbetini içen şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak, terörle mücadelede ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı her daim muzaffer eylesin.”




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