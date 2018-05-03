Başkan Sekmen’den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Başkan Sekmen, mesajında şöyle dedi: “Medya, kentin sorunlarını ve sorumluluklarını yerine getiren en önemli unsurdur. Medyamız, yayın yaptığı kent ya da bölgenin problemlerini gündeme getirerek, şehirlerdeki kültürün ve sosyal hayatın zenginleşmesine ve toplumsal yapının korunmasına yardımcı olur. Basın, bir iletişim aracı olduğu kadar aynı zamanda bir toplumsallaşma aracıdır.140 yılı aşkın bir süredir ülkemizin en etkin basın tarihine sahip olan Erzurum Medyası, kente sahip çıkma ve kent kültürünü oluşturma ve koruma noktasında da toplumda farklı bir bilinç oluşturmaktadır. Bu nedenle medya sade bir iletişim vasıtası değil aynı zamanda toplumun ve şehirlerin iyileşmesi ve güzelleşmesini de sağlayan bir güçtür. Erzurum medyası, modern iletişim söylemlerini, araçlarını ve perspektiflerini kullanan, kitle iletişim sektörüne yön veren tecrübe ve birikime dayalı bir dünyadır. Türkiye’nin ve dünyanın gelişmelerine açık, sektörlerle iş birliğinde olan, araştırma ve düşünme yeteneklerine sahip bireyler yetiştiren Erzurum basını, ülkemizin her alanda zirveye ulaştığı bu tarihsel dönemde iletişim aktörlerini çok iyi kullanarak kent ve bölge gündemine yön vermektedir. Bir asrı aşkın bir maziye sahip olan kent medyası, gelişen ve değişen teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak kamuoyunun haber alma hakkını layıkıyla yerine getirmektedir. Osmanlı’da demokratikleşme hareketini başlatan, milli mücadele döneminde halkın sesi olan Erzurum basını, bugün gelinen noktada her geçen gün daha da büyüyen bir medya sektörünü oluşturmaktadır. Demokrasimizin garantisi olan özgür ve bağımsız medya sektörünün yetkili ve temsilcisi olan tüm gazetecilerin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, medya mensuplarına çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”