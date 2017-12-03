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03 Aralık 2017 10:33

Başkan Sekmen’den Dünya Engelliler Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen’den Dünya Engelliler Günü mesajı

03 Aralık 2017 10:33

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünya Engelliler Günü, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken günlerden biridir. Engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, şehrimizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Bu vesileyle herkesi engelli vatandaşlarımıza saygılı olmaya çağırıyor, engellerin bir engel teşkil etmediğini belirtmek istiyorum. Unutmayalım ki her insan bir engelli adayıdır.”




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