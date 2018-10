Başkan Sekmen'den Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Yaşlılık; ömür yettiğinde her insanın yaşayabileceği bir dönemdir. Bir toplumun geçmişini, bilgi birikimini, geleneklerini, değerlerini, kültürünü genç nesillere aktaranlar yaşlılardır. Geçmiş yaşantılarında önemli görevleri yerine getiren, tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız, her zaman baş tacımız olmuşlardır. Toplum olarak yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman üzerimize düşen vazifeyi yapmalı, onlara gereken değeri göstermeliyiz. Yaşlılarımıza el uzatmak, sorunlarını çözmek, hiçbir sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilecekleri ortamı hazırlamak hepimizin en temel görevidir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşlılarımızın sosyal ihtiyaçları olan bakım ve barınma noktasında ihtiyaç sahiplerine elimizden gelen katkıyı sunmaktayız. Zaten çağdaş bir toplum olmanın gereği de işte budur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlılarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dileklerimle saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”