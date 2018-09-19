Başkan Sekmen'den Gaziler Günü mesajı

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gazi; gaza eden, din ve vatan uğrunda savaşan, Allah yolunda, Mevla'nın rızası için mücadele eden kahramandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehit ve gazilerin ölçülemez fedakârlıkları sayesinde Büyük Türkiye yolunda hızla ilerlemektedir. Gazilik; onur, şeref ve erdemi temsil eder. Gazilerimiz, her aşaması gerçek bir kahramanlık destanı olan vatan savunması sırasında şahadet mertebesine erişmek, yaralanmak, sakat kalmak pahasına canlarını hiçe sayarak cepheye koşmuş ve düşmanları vatan toprağından atmışlardır. Dün olduğu gibi bugün de iç ve dış güvenlik harekâtında mücadele eden vatan evlatlarımızdan kimisi şehadet mertebesine ererken kimisi de gazilik unvanını elde etmiştir. İşte bunun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Sakarya'ya kadar bu ruhu taşıyan kahramanların, yan yana, omuz omuza, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile düşmana karşı koymalarını, kanlarını ve canlarını din ve vatan uğrunda seve seve feda etmelerinin ardındaki ruhu iyi anlatmalıyız. Evlatlarımıza şanlı ecdadımızın tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarını anlatmalı, o milli ruhu aşılayarak yetiştirmeli ve aziz vatanımızın kıymetini onlara öğretmeliyiz. Çünkü milletimiz ve vatanımızın bekası şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıklarıyla gurur kaynağımız olan gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, askerlik görevini yerine getirirken yaralanan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. 15 Temmuz'da vatan haini FETÖ ve onun postallı satılmışlarına karşı kurşunlara ve bombalara göğsünü siper ederek yaralanan kahraman demokrasi gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”