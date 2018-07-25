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25 Temmuz 2018 11:39

Başkan Sekmen’den gençlere kariyer dersi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Gençlik Merkezi’nde gençlere kariyer dersi verdi.

Başkan Sekmen’den gençlere kariyer dersi

25 Temmuz 2018 11:39


Spor Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu derste Başkan Sekmen, kariyer, girişimcilik ve başarının temel özelliklerinden bahsetti. Sekmen, “İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri olan kariyer, hem birey olarak çalışanlar için hem de işletmeler için kritik bir öneme sahiptir. İnsan kaynakları uygulamalarından bir tanesi olan kariyer yönetimi bireyin iş hayatına atılmasından önce edinmiş olduğu tecrübe ve öğrenim ile başlayan bir süreçtir” dedi. Girişimcilikle ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sekmen, konuşmasında gençliğin öneminden de bahsetti. Sekmen, “Gençlik, toplumların en büyük sermayesidir. Çocukluktan gençliğe geçen neslin toplumsallaşması, mevcut olan toplumun kültürünü, kalkınmasını ve neslinin sürdürülmesini sağlaması bir toplumun kendisini devam ettirmesi açısından oldukça önemlidir” diye konuştu. Başkan Sekmen, gençlik buluşmasında öğrencilere eğitim hayatında elde ettiği tecrübeleri, Parlamento ve yerel yönetimde yaşadığı deneyimleri de anlattı.




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