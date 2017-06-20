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20 Haziran 2017 15:56

Başkan Sekmen’den Kadir Gecesi mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen’den Kadir Gecesi mesajı

20 Haziran 2017 15:56


Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi; Yüce Rabbimizi bizlere tanıtan, insanlığın kararan gönüllerini aydınlatan, nasıl bir hayat yaşayacağımızı ortaya koyan, inanıp yararlı işler yapmamızı öğütleyen kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı; esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açılıp, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutsal bir gecedir. Kadir gecesi, müminler için baştan sona kadar selamdır, hayırdır, rahmettir ve mağfirettir.


Tüm İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu vesileyle Yüce Mevlâmız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum. Terörle mücadelede şüheda mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.”




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