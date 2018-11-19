Başkan Sekmen'den Mevlid-i Nebi Haftası mesajı

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “İslam'ın evrensel ve çağlar üstü mesajını bizlere ulaştıran Hâtemü'l-Enbiya Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa Efendimizin yeryüzüne teşriflerinin 1447'nci yıldönümünü ifade eden Mevlid-i Nebi Haftası'nı hep birlikte idrak ediyoruz. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (S.A.V.), insanlık değerlerinin aşındığı bir zaman aralığında yeryüzünü şereflendirdi. Hayatın anlamının hızla kaybolmaya başladığı bir asırda dünyamızı anlamlandırdı. Fıtratın bozulmaya yüz tuttuğu, kula kulluğun sınır tanımadığı, cehaletin kol gezdiği bir çağda insanlığı hak, hakikat, adalet, fazilet ve yüksek ahlaki değerlerle buluşturdu. Peygamberimiz, rahmet çağrısıyla tarihin akışını değiştirdi. İnsanlığın kalbini ve aklını aydınlattı. Tüm insanlığa, gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yol bıraktı. İnsanlık gerçek medeniyeti onunla tanıdı. Müslümanların ürettiği yüksek kültür ve medeniyet, hep onun öğretileri üzerinde yükseldi. Bütün insanlığa kucak açan Sevgili Peygamberimiz, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiş, insanlığa rehber ve önder olmuştur. O, insanların en hayırlısı, Allah-ü Teâlâ'nın son elçisi, hakikatin sadık emanetçisi ve son Peygamberdir. Onun üstün şahsiyeti ve ahlakı bütün insanlığa örnektir. Sevgili Peygamberimizin öğreti ve ahlakını hayatımızın her bir anında aklımızdan çıkarmayıp, yaşamımızı sünneti seniyeye uygun olarak sürdürmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V.) anlamak; evrensel olan nübüvvetini, Allah'a olan tevekkül ve itimadını, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve sebatını, kerem ve cömertliğini, fazilet ve cesaretini, insanlığa sunduğu değerleri ve hayat biçimini anlamaktır. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Dünya'ya sunduğu çağrı, milletimizin ortak paydalarından biridir. Bu çağrı; birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu, karşılıklı sevgimizi ve beraberliğimizi esas alır. Bu çağrı; dünyada insani değerlerin yeşermesine zemin hazırlamaktadır. Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimizin sünnetini yaşayan, öğretilerini anlayan ve onun çizdiği ufukta ilerleyen kullardan olmamızı nasip etsin.”