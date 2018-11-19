Başkan Sekmen'den Mevlid Kandili mesajı

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünya âlemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Kısaca; insanlığa sunduğu değerlerin farkına varmak; ‘Biz bunun neresindeyiz?' diye düşünmek, hatalarımızı gözden geçirme fırsatını yakalamak, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak ve Allah'ı sevmenin bir gereği olarak O'na uymaktır. Hz. Peygamberin eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegâne gayesi ve görevi olmalıdır. Çünkü hayatımız, Allah Resulü'nün sünnetine uygun yaşandığında anlam kazanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize, O'nun model insan olarak seçildiğini şöyle haber vermektedir; ‘Andolsun ki, Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.' Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam âleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.”