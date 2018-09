Başkan Sekmen'in yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Başkan Sekmen, mesajında şöyle dedi: “Aziz milletimiz ve memleketimizin yarınları çocuklarımıza emanettir. Evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim sağlayabilen milletler ancak yarınlarından emin olabilirler. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları; dinini bilen, vatanını ve milletini seven, ahlâklı ve dürüst bir birey olarak yetiştirilmeleri, başta evlatlarımızın hakkı olduğu gibi, bizim de hem onlara hem de milletimize karşı olan en önemli vazifemizdir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) bir anne-babanın, çocuğuna verebileceği en güzel hediyenin, onların güzel bir şekilde yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiştir. Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girerken çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretim haklarını çok iyi bir şekilde idrak edelim. Onların, kendilerine, ailelerine, çevrelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım.” Başkan Mehmet Sekmen, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim sisteminin her geçen gün geliştiğini ifade etti. Sekmen, mesajını şöyle tamamladı: “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek eğitimli, nitelikli, çalışkan, vatanını, milletini seven insanlarla mümkündür. Medeniyetimizin temeli ve önceliği olan eğitim, istikbalimizin emanetçisi çocuklarımızın fen bilimleri, temel bilimler ve pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da önemli bir fırsattır. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, eğitim neferi öğretmenlerimizin gözetiminde vatanına ve milletine bağlı sağlam bir nesil olarak yetiştirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin Erzurum ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum.”