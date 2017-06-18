Başkan Şengül: “Yeni hayvan pazarları fayda sağlayacak”

Şengül, yeni hayvan pazarının Erzurum ve bölgeyi rahatlattığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay Erzurum’un merkez Aziziye ilçesinde açılışı yapılan hayvan pazarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, Erzurum Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan hayvan pazarının önemli bir problemi ortadan kaldıracağını söyledi. Bölgede ve Erzurum’da tarımın diğer kollarında olduğu gibi hayvancılık faaliyetlerinin de küçük çaplı aile işletmeleri şeklinde yürütülmekte olduğunu ve hayvan yetiştiricilerinin alın terleriyle yetiştirdikleri kaliteli ve sağlıklı hayvanlarını doğru zamanda hak ettiği fiyatla satabilme imkanına sahip olmadıklarının bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Şengül, “Dolayısıyla hayvan üreticilerinin hayvansal üretimi devam ettirebilmeleri açısından önemli bir motivasyon olan karlılığı yükseltmeye yönelik doğru zamanda doğrudan müşterilere ulaştırarak hak ettiği fiyata satılabilecekleri şeffaf, sağlıklı, düzenli ve güvenli ortamların oluşturulması oldukça önemlidir. Bu amaca yönelik Erzurum Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapımı tamamlanarak başta Erzurum ili olmak üzere bölge hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulan modern, sağlıklı, şeffaf ve güvenli bir hayvan pazarı halkımızın önemli bir problemini ortadan kaldıracaktır” dedi.

Bölge hayvan üreticileri yetiştirdiklerinin hayvanlarını çoğu zaman üretim maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldığını hatırlatan Şengül, bu durumun kırsalda yaşamak zorunda olan halkın bazı dönemlerde hayvan yetiştiriciliğinden el çekmelerine sebep olabildiğini ifade ederek, ülke genelinde büyükbaş hayvan sayısı bakımından Erzurum ilinin Konya ili ile birlikte ilk iki sırada olduğunu, küçükbaş hayvan sayısı bakımından ise ülke genelinde ilk yirmi içerisinde yer aldığını belirtti. Şengül, bölge toplamı açısından değerlendirildiğinde ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının Türkiye’nin toplam hayvan varlığının çok önemli bir kısmın sahip olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet döneminden beri çok önemli hayvan yetiştiricilik bölgesi olan Erzurum’da ve Doğu Anadolu Bölgesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında başta Rusya olmak üzere komşu ülkelere çok önemli sayıda küçük ve büyükbaş olarak canlı hayvan ihracatı yapıldığını ve o dönem için ciddi ihracat gelirleri elde edildiğini söyleyen Şengül, “Günümüzde ise üretim-tüketim zincirindeki aksaklıkların da etkisiyle zaman zaman dışarıdan hayvan alınması durumlarının ortaya çıktığını, doğru zamanda doğru planlamalarla ve doğru pazarlama imkanlarını kullanarak üreticilerin karlılığı yüksek hayvan yetiştiriciliği yapmalarını sağlamaya yönelik küçük gibi görünen fakat pozitif etkisi çok büyük olabilecek düzenli, şeffaf ve güvenli hayvan satış merkezlerinin yani canlı hayvan pazarlarının bölge halkının hizmetine sunulmasının iç talebi karşılamada çok önemli fayda sağlayacak. Hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarını gerçek değerinde satabildikleri müddetçe bu işi sürdürülebilir ve pazara yönelik üretim faaliyeti olarak yapacaklarını, aksi takdirde ailenin ihtiyacını karşılamaya yönelik verimsiz hayvancılık faaliyeti şeklinde yapmış oldukları hayvan yetiştiriciliği ile uzun yıllar adeta iliklerine kadar sömürürcesine faydalandıkları hayvanlarını ıskarta durumuna geldikten sonra verimsiz ve kalitesiz bir şekilde satışa sunmak suretiyle geleneksel hayvancılık faaliyetlerine devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Erzurum avantajlı bir konuma sahip”

Erzurum’un ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekolojik yapı itibariyle tarımsal üretim açısından hayvancılık faaliyetleri için daha uygun olduğunu ifade eden ZMO Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, Erzurum’un ve bölgenin önemli pazarlar olan Rusya ve Doğu ülkeleri ile güneyde bulunan Arap ülkelerine hayvansal ürün pazarlama açısından avantajlı bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Batı ile bağlantı probleminin ise 1939 yılında İstanbul ile bağlantı sağlanan tren yolunu azaltılmış olan ve son yıllarda karayolu taşımacılığında çok önemli fayda sağlayan bölünmüş yolların yapımının ulaşım ve taşımacılıkta önemli faydalar sağladığını kaydeden Şengül, “Ayrıca Karadeniz illeri ile olan mesafeleri çok önemli düzeyde kısaltacak olan tünel inşaatlarının tamamlanarak limanlara ulaşım imkanlarının daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde sağlanacak olması bölgemiz ve ilimiz hayvan üreticileri için önemli avantajlar oluşturacaktır” dedi.

Erzurum ve bölge hayvan yetiştiricilerinin çok önemli bir problemini ortadan kaldıracak olan Hayvan Pazarının yaklaşık 70 bin metre kare alana kurulmuş olduğunu ifade eden Şengül, “Büyük Baş ve Küçük Baş hayvanlar için ayrı ayrı satış alanları planlanmıştır. Her bir üreticinin yetiştirdiği hayvanını satışa sunabileceği ayrı padoklar şeklinde düzenlemelerin yapıldığı, satıcıların veya alıcıların aynı gün Pazar yerinden ayrılamaması durumunda gece hayvanlarını konaklatabilmeleri imkanı sunan hayvan oteli, hayvan besleme amacıyla kullanılabilecek kapalı ahır ve ağıllara ilaveten farklı yörelerden gelen çok sayıda hayvanın topluca bir arada bulunmasından dolayı bazı bulaşıcı hastalıklar zaman zaman ciddi sıkıntıları önleme açısından ayrı ayrı planlanmış olan padoklara ilaveten karantina düşünülmüş olması çok önemli. Yeni yapılan hayvan pazarının gerek hayvanların ve gerekse satıcı ve müşterilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, rahat, güvenli, hijyenik bir ortam olduğunu; halkımızın pazarda bulundukları süre içerisinde ibadetlerini yapabilecekleri mescide ilaveten yeme içme ve dinlenme mekanları gibi sosyal tesislerin varlığı da çok önemlidir” diye konuştu.

Erzurum’un ihtiyacı olan ve uzun yıllardır düşünülen fakat bir türlü düzenli bir alanda kurulamayan Hayvan Pazar yerinin Erzurum’a kazandırılması ile Erzurum’un batıya açılan kapısında açılmış olmasının yanı sıra şehir merkezinde düzensiz, sağlıksız ve güvenli olmayan hayvan cambaz mekânları olarak ifade edilebilecek düzensiz, adeta fason Pazar yerlerinin aksine hayvanlar ile satıcı ve müşterilerin rahatı için her türlü ayrıntının düşünülerek planlandığı Pazar yerinin hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulmuş olmasının Erzurum ili hayvancılık sektörüne çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Şengül, tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayvan yetiştiricilerine bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.