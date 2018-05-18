Başkan Yücelik’e tebrik ziyaretleri

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ve Defterdar Fahrettin Palaoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret ederek, yeni dönemdeki görevinde başarı dileğinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yücelik, şehrin tüm kurumlarının ortak paydasının Erzurum olduğunu belirterek, “Hepimiz şehrimizin ekonomide, ticarette, sanayide daha iyi yerlere gelmesi için çaba göstermeliyiz. Bu bilinçle, üstlendiğimiz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için çalışıyoruz. Allah, bizlere şehrimize, insanımıza, üyelerimize faydalı işler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

SGK YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET

Vergi Dairesi Başkanı Aslan ve Defterdar Palaoğlu’nun ziyaretinin ardından, SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve Bağkur İl Müdürü Metin Eyüpoğlu Başkan Yücelik’i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle gerçekleşen ziyarette, Başkan Yücelik’e çiçek veren ve yeni dönemde başarı dileyen SGK yöneticileri, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle ilgili de bilgi verdiler.

SGK personelinin Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlayan Başkan Yücelik ise, son yıllarda hayata geçirilen yapılandırmalar sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan kurum personeline, mükelleflere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.