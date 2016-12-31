Başkan Yücelik’ten yeni yıl mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yeni yıl mesajı yayımladı.

2016 yılının iyisiyle kötüsüyle geride kaldığını ifade eden, “Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “2016 yılı acılarımızla, hüzünlerimizle, sevinçlerimizle geride kaldı. 2016’da, terörün ve ihanet çetelerinin canlarımıza kıydığı kötü günler yaşadık. Allah, vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yaşanan kötü günlerde milletçe dik duruşumuzu, mücadele azmimizi ve gelecekle ilgili umutlarımızı hiç yitirmedik. Milletimizin ve devletimizin bütün sıkıntıların üstesinden gelecek güce bir sahip olduğunu gördük. Dünya görüşü, siyasi görüşü ne olursa olsun milletimiz, umutlarını karartmaya çalışanlara karşı bir ve beraber olup, yan yana omuz omuza mücadele verdi. Türk Milleti, istikbaline kasteden her türlü karanlık oyunu yok edecek kadar büyük ve güçlüdür.”

Mesajında, yeni yılda ekonomide, yapılacak reformlarla birlikte ülkenin daha güzel günlere ulaşacağını umut ettiklerini vurgulayan Yücelik, “İş dünyası olarak bizler ülkemizin yarınlarına ümitle bakıyoruz. İnşallah ülkemizdeki istikrar ortamını bozmak isteyenlerin hevesleri kursağında kalacak ve Türkiye yeniden hızlı büyüyen ve gelişen ülkelerin önünde yer alacaktır. Bu vesileyle, Allah’tan, 2017 yılının yaşamımıza daha fazla umut, sevinç, mutluluk ve iş dünyamıza bereket, ülkemize ve coğrafyamıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel yıllar, mutlu yarınlar hep milletimizle olsun. Ülkemin her ferdinin yeni yılını tebrik eder, sağlık huzur ve mutluluk dilerim”