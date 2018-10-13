Başkentte Erzurum Günleri

Ankara'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Erzurum Günleri etkinliği, Atatürk Kültür Merkezindeki açılış programıyla ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Yöresel türkülerin de dinletildiği Erzurum Günleri etkinliğinde, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Program sonrası stantları gezen davetliler, Erzurum'a özgü Oltu taşı ile yapılan takıları inceleme ve yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Pazar günü sona erecek olan Erzurum Günleri etkinliğine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda Ankara'da yaşayan Erzurumlu katıldı.