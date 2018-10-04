Başkonsolos Soltanzaden'den Vali Azizoğlu'na ziyaret

Sajad Soltanzaden, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti. İkili görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Erzurum'un Tarihi İpek yolu üzerindeki bir geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Vali Azizoğlu, “Tarihi bağları çok eskilere dayanan ülkelerimizin ekonomik ve kültürel ilişkilerini mutlaka geliştirmeliyiz. İran'a yaptığımız ziyaretlerde İran ve sınır illeri arasında ticaret anlamında ne yapılabilir konusunda bir rapor hazırlayıp İçişleri, Ticaret Kültür ve Turizm Bakanlığımıza gönderdik. İstedik ki yapılabilecek ne varsa hızlı bir şekilde yapalım. Öncelikle gümrük konusundaki eksiklikleri çözmemiz gerekiyor. Bizim Doğu ve Batı Azerbaycan'la yapacağımız çok büyük işler var. Orada bulunan önemli madenlerin işletilmesi, pazarlanması, yolların yapılması gibi veya ortak bir rafineri kurulması konuları hususunda birlikte bir çalışma yapılabilir. Bunlar tartışılır. Öncelikle şunu yapmalıyız. Ben buradan Artvin'e nasıl rahat gidiyorsam, Tebriz'e de rahat gitmeliyim. Bu kolaylığı sağladığımız zaman her iki ülke yararına potansiyeli biraraya getirir, bölgeyi ekonomik ve kültür merkezi haline getirebiliriz. Tebriz ve Erzurum'a Trabzon'u da katmak gerek. Ovit tüneli bitti, 2 küçük tünelin tamamlanması halinde Erzurum'un Trabzon'da bulunan limana mesafesi 2 saate düşecektir. Tebriz'den çıkan bir yük 6 saatte Karadeniz'de olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ortak ticaret hacmimizin 30 milyar dolar civarında olduğu bahsediliyor. Bunu mutlaka canlandırmak lazım. Biz İran'dan gelecek yatırımcıları Erzurum'a bekliyoruz. Bölge Valilerini de davet eder, geniş kapsamlı bir toplantı yaparız. İlişkilerimiz sıklaştıkça imkanlarında arttığını göreceğiz” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzaden ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke komşu iller ve sınır illeri işbirliği için zemin hazır ve potansiyelin mevcut olduğuna vurgu yapan Başkonsolos Soltanzaden, “Bu vesile ile İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak bana ve diğer meslektaşlarıma ticari ve ortak ilişkileri geliştirmek için yetki verilmiştir. Bizim Batı Azerbaycan il valimiz ve diğer il valilerimiz Erzurum ili başta olmak üzere, doğu illerle ortak yatırımlar yapmaya hazırdır. Buraya geldiğim günden beri görüyorum ki, Türk yatırımcılar İran'a yatırım yapmayı ve ticareti geliştirmeyi istediklerini gördüm. Fakat yatırımcılarımıza Türkiye'nin doğu illeri yeterince tanıtılmamış. İran'da Türkiye ile ilgili ticaret konuları açıldığı zaman tüm odak noktaları İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin batı illeri olarak biliniyor. Dolayısıyla öncelikli görevlerimizden biri tanıtımları arttırarak ticari ilişkilerimizi geliştirmektir.

Ziyaretin ardından Vali Azizoğlu, Başkonsolos Dr. Sajad Soltanzaden'e Oltu taşı teşbih hediye etti.