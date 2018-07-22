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22 Temmuz 2018 19:53

Başpehlivan Gör altın kemerin sahibi oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5.

Başpehlivan Gör altın kemerin sahibi oldu

22 Temmuz 2018 19:53

Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde Başpehlivanlığı Erzurumlu milli sporcu Kenan Gör kazandı.


5 bin kişilik Murat Ertürk Er Meydanı’nda yapılan güreşlere 5 ülkeden toplam 500 sporcu katıldı. Karakucak güreşleri nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde yaptığı konuşmada, “Ata sporumuz güreş; insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmakta olan dünyanın en eski sporlarından birisidir” dedi. “Bize miras kalan şanlı tarihimiz kadar onurlu ve asil bir geleneği temsil eden ata sporumuzun yaygınlaşması için 4 yılda önemli mesafeler kat ettik” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da beşincisi gerçekleştirilen Altın Kemer Karakucak Güreşleri ile yine Türkiye ve Avrupa’nın en seçkin güreşçilerini Erzurum’da işte bu er meydanında ağırladık. 5 ülkeden toplam 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’ne katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum.”


“Erzurum’dan nice Koca Yusuflar nice Kel Aliço’lar yetişecek”


Başkan Sekmen, Erzurum’un güreşin men bağı olduğu kaydetti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün gelinen noktada kendine güvenen, eğitimli ve erdemli bir spor ruhuyla sayısız başarılara imza atan gençlerimiz, uluslararası şampiyonalarda göğsümüzü kabartan nice büyük derecelere imza atmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan güreşte de artık başa güreşen bir konuma ulaştık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak tıpkı geçmişte olduğu gibi yiğitlik ve güçleriyle dünyayı titreten yeni Koca Yusuf’ları, Kel Aliço’ları, Adalı Halil’leri ve Yaşar Doğu’ları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Bizler güreşin men bağı olan bu kentte, yiğitlikleriyle adını spor tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdıran Hamza Yerlikaya, Nihat Kabanlı, Reşit Karabacak, Asım Bülbül, Erdal Karakaş, İbrahim Bölükbaşı ve Murat Ertürk gibi daha nice sporcular yetiştireceğiz.”


İşte karakucak güreşlerinin şampiyonları


Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, er meydanında sergilenen güreşleri protokol üyeleri ile birlikte izledi. Başkan Sekmen daha sonra karakucak güreşlerinde Hüseyin Civelek’i finalde yenerek altın kemerin sahibi olan Kenan Gör’ü tebrik etti. Başkan Sekmen, Başpehlivan Gör’e altın kemeri, altın ödülleri ve madalyasını taktı. Bu arada Türkiye Güreş Federasyonu Onur Kurulu ve Basın Kurulu Üyesi Gazeteci-Yazar Fethi Satıcı, Başkan Sekmen’e ata sporu güreşe sunduğu katkıdan ötürü temsili olarak kemer hediye etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:


YILDIZLAR


30 Kilogram


1-Muhammet Emre Uğurlu


2-Polat Taşkın


3-Murat Bulut


35 Kilogram


1-Uğurcan Şahin


2-Serhat Eren


3-Sadrettin Hasanov


40 Kilogram


1-Bayram Esendere


2-Abdülkadir İşsever


3-Ümmet Gökdeniz


45 Kilogram


1-Barış Ünsal


2-Doğukan Demir


3-İbrahim Ekinci


50 Kilogram


1-Halil Gökdeniz


2-Yusuf Eryücel


3-Ömer Güner


55 Kilogram


1-Mehmet Çelik


2-Mustafa Memedov


3-Mehmet Serkan Kurt


60 Kilogram


1-Mümin Kardeş


2-Halil İbrahim Temur


3-Ferhat Kerimli


BÜYÜKLER


55 Kilogram


1-Şahin Muhtarov


2-Enes Sağlam


3-Yusal Cabbarov


60 Kilogram


1-Celal Süleymanov


2-Mensur Bayoğlu


3-Hakan Parlar


65 Kilogram


1-Halit Fırıncı


2-Münir Aktaş


3-Royal Agonaliya


70 Kilogram


1-Mustafa Zopalı


2-Faruk Kırtepe


3-Bülent Deveci


75 Kilogram


1-Ahmet Öksüz


2-Miraç Kartal


3-İbrahim Valiyan


80 Kilogram


1-Batuhan Demircin


2-Reşad Rafikoğlu


3-Nuri Temur


85 Kilogram


1-Erhan Kaçmaz


2-Abdullah Arslan


3-Namık Korkmaz


95 Kilogram


1-Fırat Binici


2-Hüseyin Kalaycı


3-Hakkı Ceylan


Başpehlivan


1-Kenan Gör


2-Hüseyin Civelek


3-Çağrı Çiğdem




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