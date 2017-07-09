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09 Temmuz 2017 20:39

Başpehlivan Yaşarlı altın kemerin sahibi oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4.

Başpehlivan Yaşarlı altın kemerin sahibi oldu

09 Temmuz 2017 20:39

Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde Başpehlivanlığı Erzurumlu milli sporcu Fatih Yaşarlı kazandı.


Murat Ertürk Er Meydanı’nda yapılan güreşlere 5 ülkeden toplam 800 sporcu katıldı. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca, Yüksek Yargı Mensupları, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlarından Veysi Gedikli, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve diğer protokol üyelerinin izlediği karakucak güreşleri nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dev organizasyonla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Güreş insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmakta olan dünyanın en eski sporlarından birisidir. Bize miras kalan şanlı tarihimiz kadar onurlu ve asil bir geleneği temsil eden güreşin yaygınlaşması için 3 yılda önemli mesafeler kat ettik. Hatırlanacağı üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübü’nün milli güreşçisi Murat Ertürk, Avrupa şampiyonu oldu. Güreşte marka bir kent olmak için yeni yetenekleri ata sporumuza kazandırmaya devam ediyoruz. Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri ile yine Türkiye ve Avrupa’nın en seçkin güreşçilerini Erzurum’da işte bu er meydanında ağırladık. 5 ülkeden toplam 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren sporcularımızı altınla ödüllendirdik. Bizler, güreşin menbağı olan bu kentte, yiğitlikleriyle adını spor tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdıran Koca Yusuf, Adalı Halil, Kurtdereli Mehmet, Yaşar Doğu, Reşit Karabacak, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ve Murat Ertürk gibi nice sporcular yetiştireceğiz.”


Altın kemerin şampiyonları


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, er meydanında sergilenen güreşleri protokol üyeleri ile birlikte izledi. Başkan Sekmen daha sonra karakucak güreşlerinde Kenan Gör’ü yenerek ikinci kez şampiyon olan milli sporcu Fatih Yaşarlı’ya altın kemeri, altın ödüllerini ve madalyasını taktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:


YILDIZLAR


30 Kilogram


1-Serhat Töre


2-Uğur Çakmak


3-Efecan Yalçın


35 Kilogram


1-Bahri Söyler


2-Cihat Yılmaz


3-Mertcan Aydın


40 Kilogram


1-Doğukan Demiray


2-Lütfü Koçak


3-Alperen Çevik


45 Kilogram


1-Ömer Güner


2-Serdar Sucu


3-Eray Şimşek


50 Kilogram


1-Ahmet Gizir


2-Halil Gökdemir


3-İsmet Çiftçi


55 Kilogram


1-Tahsin Çetin


2-Ferhat Kılıç


3-Muhammet Doğan


60 Kilogram


1-Elmadi Kazimon


2-Faruk Kırtepe


3-Burak Sinin


BÜYÜKLER


55 Kilogram


1-Ahmet Peker


2-Ramaz Darkize


3-Tural Hüseyinov


60 Kilogram


1-Barış Kaya


2-Ziya Dalyak


3-Celal Süleymanov


65 Kilogram


1-Recep Münir Aktaş


2-Valiye Zalimov


3-Köksal Muşli


70 Kilogram


1-Mehmet Erzincanlı


2-Teymur Memedov


3-Kasım Özcan


75 Kilogram


1-Batuhan Demirci


2-Muhammet Demir


3-İsa Demir


80 Kilogram


1-Ayhan Sucu


2-İbrahim Yosuet


3-Lütfü Küçükyıldırım


85 Kilogram


1-Abdülkadir Özmen


2-Adem Akbulut


3-Murat Ertürk


95 Kilogram


1-Fırat Binici


2-Ahmet Bilici


3-Mustafa Sessiz


Başpehlivan


1-Fatih Yaşarlı


2-Kenan Gör


3-Çağrı Çiğdem




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