Başpehlivan Yaşarlı altın kemerin sahibi oldu

Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde Başpehlivanlığı Erzurumlu milli sporcu Fatih Yaşarlı kazandı.

Murat Ertürk Er Meydanı’nda yapılan güreşlere 5 ülkeden toplam 800 sporcu katıldı. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca, Yüksek Yargı Mensupları, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlarından Veysi Gedikli, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve diğer protokol üyelerinin izlediği karakucak güreşleri nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dev organizasyonla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Güreş insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmakta olan dünyanın en eski sporlarından birisidir. Bize miras kalan şanlı tarihimiz kadar onurlu ve asil bir geleneği temsil eden güreşin yaygınlaşması için 3 yılda önemli mesafeler kat ettik. Hatırlanacağı üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübü’nün milli güreşçisi Murat Ertürk, Avrupa şampiyonu oldu. Güreşte marka bir kent olmak için yeni yetenekleri ata sporumuza kazandırmaya devam ediyoruz. Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri ile yine Türkiye ve Avrupa’nın en seçkin güreşçilerini Erzurum’da işte bu er meydanında ağırladık. 5 ülkeden toplam 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren sporcularımızı altınla ödüllendirdik. Bizler, güreşin menbağı olan bu kentte, yiğitlikleriyle adını spor tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdıran Koca Yusuf, Adalı Halil, Kurtdereli Mehmet, Yaşar Doğu, Reşit Karabacak, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ve Murat Ertürk gibi nice sporcular yetiştireceğiz.”

Altın kemerin şampiyonları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, er meydanında sergilenen güreşleri protokol üyeleri ile birlikte izledi. Başkan Sekmen daha sonra karakucak güreşlerinde Kenan Gör’ü yenerek ikinci kez şampiyon olan milli sporcu Fatih Yaşarlı’ya altın kemeri, altın ödüllerini ve madalyasını taktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

YILDIZLAR

30 Kilogram

1-Serhat Töre

2-Uğur Çakmak

3-Efecan Yalçın

35 Kilogram

1-Bahri Söyler

2-Cihat Yılmaz

3-Mertcan Aydın

40 Kilogram

1-Doğukan Demiray

2-Lütfü Koçak

3-Alperen Çevik

45 Kilogram

1-Ömer Güner

2-Serdar Sucu

3-Eray Şimşek

50 Kilogram

1-Ahmet Gizir

2-Halil Gökdemir

3-İsmet Çiftçi

55 Kilogram

1-Tahsin Çetin

2-Ferhat Kılıç

3-Muhammet Doğan

60 Kilogram

1-Elmadi Kazimon

2-Faruk Kırtepe

3-Burak Sinin

BÜYÜKLER

55 Kilogram

1-Ahmet Peker

2-Ramaz Darkize

3-Tural Hüseyinov

60 Kilogram

1-Barış Kaya

2-Ziya Dalyak

3-Celal Süleymanov

65 Kilogram

1-Recep Münir Aktaş

2-Valiye Zalimov

3-Köksal Muşli

70 Kilogram

1-Mehmet Erzincanlı

2-Teymur Memedov

3-Kasım Özcan

75 Kilogram

1-Batuhan Demirci

2-Muhammet Demir

3-İsa Demir

80 Kilogram

1-Ayhan Sucu

2-İbrahim Yosuet

3-Lütfü Küçükyıldırım

85 Kilogram

1-Abdülkadir Özmen

2-Adem Akbulut

3-Murat Ertürk

95 Kilogram

1-Fırat Binici

2-Ahmet Bilici

3-Mustafa Sessiz

Başpehlivan

1-Fatih Yaşarlı

2-Kenan Gör

3-Çağrı Çiğdem