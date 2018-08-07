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07 Ağustos 2018 17:30

Başsavcı Halil İnal’dan ER-VAK’a veda ziyareti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Erzurum Cumhuriyet Baş Savcısı Halil İnal, Erzurum Kalkınma Vakfı’na (ER-VAK) veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Halil İnal’dan ER-VAK’a veda ziyareti

07 Ağustos 2018 17:30


Ziyaret sırasında, kadim şehir Erzurum’dan oldukça memnun ayrıldığını ifade eden Başsavcı Halil İnal, 15 Temmuz gibi zorlu bir sürecin yaşandığı dönemde Erzurum’da görevde olduğunu, bu zorlu dönemde görevini hassasiyetle ve yüz akıyla yaptığını, iki yıl kaldığı Dadaşlar diyarından güzel hatıralarla ayrıldığını söyledi.


ER-VAK Başkanı Erdal Güzel ise Erzurum Kalkınma Vakfı’nın şehrin kültürüne ve kalkınmasına katkılar sunduğunu, sığınmacılara yaptığı yardımlarla Erzurumluların gönlünde özel bir yeri olduğunu belirterek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Başsavcı Halil İnal’a son kitabı “Sözün Güzeli Erzurum” ile Er-Vak Yayınlarından hediye etti.


Güzel, hizmetlerinden dolayı Başsavcı Halil İnal’a şehir adına teşekkürlerini sunup yeni görevinde başarılar diledi.




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