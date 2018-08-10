Başsavcı İnal ETSO’ya veda ziyaretinde buldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i makamında ziyaret eden Başsavcı Halil İnal, Erzurum’da iki yıl huzur içerisinde görev yaptığını söyledi. Erzurum’dan kalıcı dostluklar edinerek ayrılacağını söyleyen Başsavcı İnal, helallik istedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, Erzurum’da kamu bürokrasisinde görev yapan kişilerin kentten memnun ayrılmasının büyük bir onur olduğunu söyledi. Başsavcı İnal’ın Erzurum’da azim ve gayretle görev yaptığını belirten Başkan Yücelik, yeni görev yerinde başarı diledi.

Başkan Lütfü Yücelik, Başsavcı Halil İnal’a kristal bir plaket ve Oltu taşı tespih verdi.