Bayram Bektaş: "Göztepe, kariyerimdeki en önemli basamak"

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde geçiren Göztepe’nin yeni Teknik Direktörü Bayram Bektaş İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Erzurum’daki çalışmaların verimli bir şekilde ilerlediğini ifade eden Bektaş, "Çalışmalar iyi gidiyor çocuklar istekli arzulu yeni sezonun heyecanı var üzerimizde. Tesislerde güzel hep dediğim gibi bolca tesisin olması gereken bir ülkede coğrafya da yaşıyoruz ama en uygun olan burası. Çoğu takımda zaten rakımdan dolayı Erzurum’u tercih ediyor. Bizim açımızdan her şey sorunsuz güzel gidiyor umarım kampın sonuna kadar böyle gider iyi bir şekilde hazırlanırız" şeklinde konuştu.

"Bu camiaya kalıcı olmak için geldim"

Süper Lig’de ilk kez Teknik Direktörlük yapacak olan Bektaş, Göztepe’nin kendisi için önemli bir basamak olduğunu vurgulayarak, "Göztepe’ye gelmek benim adıma gurur verici kariyerimdeki önemli basamakları çıktığımı düşünüyorum. Tabi ki her teknik direktörün benim gibi hedefi olmalı benim jenarasyonumun da hedefi böyle olmalı ben de hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Süper Lig’e çıkmakla her şey bitmiyor kendimizi de burada kanıtlayıp futbol mantalitemizi de sahaya yansıtmak zorundayız ki başarılı olabilelim. Kalıcı olmak için bu camiaya geldim çok güzel bir camiaya geldiğimi düşünüyorum. Geçmişi başarılarla dolu büyük bir camiadayım. Dediğim gibi öncelikle takım kurgusu oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"En az iki üç oyuncu daha transfer edeceğiz"

Bazı bölgelerde ciddi anlamda transfere ihtiyaçları olduğunu bunun için en az iki veya üç oyuncu daha transfer edeceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Eksik mevkilerde transferler yapmaya çalışıyoruz. Transferde gayet sağlıklı gitmeye çalışıyoruz geçen yıl yabancılarda gelip gitmeler oldu. Bazı mevkilerde transfere gerçekten ihtiyacımız var. Yerli oyuncu bulunmuyor maalesef o yüzden yabancıya yönelmek durumundayız. Yeni bir transferimiz oldu Arjantin Ligi’nden Grillo çok iyi bir oyuncu. Ofansif alamda da arayışlarımız var görüştüğümüz oyuncularda var. İki tanede ofansif bölgeye transfer yapacağız belki ihtiyaç doğrultusunda bir tane de orta saha alabiliriz en az iki üç oyuncu daha almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızı tribünlere çeken bir Göztepe gelecek"

Sarı-kırmızılı ekibin ilerleyen zamanda Avrupa hedefi olabileceğini vurgulayan 44 yaşındaki teknik direktör, "Yönetimle bir planlama yaptık. Bu sene hem iskeleti oluşturmak adına hem de azda olsa yaş ortalamasını düşürmek adına önümüzdeki yılın çalışmalarını yapıyoruz. Ama bu yıl tabi ki bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Hem bu lige keyif katarak hem de keyifli bir futbol oynayarak ama ilerleyen zamanlarda ilerleyen yıllarda hem stadımızın yapımının bitimiyle taraftarlarımızı tribünlere çeken bir Göztepe gelecek inşallah. Ben her platformda bunu dile getiriyorum bir Türk teknik direktör olarak gerçekten çok donanımlıyız ve bilgiliyiz eksik yönlerimizi tamamlayıp daha iyi bir duruma gelmeliyiz. Çünkü daha çok antrenör daha çok genç nesil jenerasyon ön plana çıkmalı ki herkes kendini ifade etmeli. Ben de bunlardan biriyim şanslıyım evet ama olduğum yere de tesadüfen değil gerçekten hakkederek geldim. Biz sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da antrenörlük yapabiliriz. Avrupa’dan gelmiş birisi olarak gerçekten bizden çok artıları yok. Sadece oraya gelebilmeliyiz altımızı doldurup hiçbir konuda eksik kalmamalıyız ki orada da kendimizi kanıtlayalım" diye konuştu.

"Piyasaya Türk futbolcu çıkmalı ki ileriye dönük bir planlama yapılsın”

Bektaş, Türk kulüplerindeki alt yapı sorununa da değinerek açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Belirli yaştan sonra gerçekten altyapılarda parlayan gençlerimiz var bu ümit milli takımada yansıyor ancak belli bir geçiş dönemi var orada çoğu oyuncunun kaldığını görüyoruz orada sıçrama yapamadıklarımızı görüyoruz burada hatalarımız var bence biraz daha dikkat etmeliyiz hem eğitime hem de o çocukları kaybetmemek adına. Gerçekten çok yetenekli genç oyuncularımız var ama onlar da biraz düşünmesi lazım. Bir kariyer sadece bir senede iki senede değil uzun yıllar nasıl oynayabileceklerini hem örnek alarak hem profesyonelce yaşayıp antrenman yapmakla da oluyor. Dolayısıyla herkes üstüne düşüne yapmak zorunda futbolcularında bu konuda dikkatli olmaları lazım. Türkiye’de bu konuda büyük sorunlar var Göztepe’den örnek vereyim bir Türk forvet alayım diyoruz bulamıyorsunuz. Bir kanat alayım diyorsunuz bulamıyorsunuz olanlarda büyük kulüplerin futbolcusu alamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla daha çok çıkmalı daha çok türemeli piyasaya Türk futbolcu çıkmalı ki ileriye dönük bir planlama yapılsın bu milli takıma da yansıyacaktır."