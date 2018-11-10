Bayram Bektaş: "Oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet değildi"

BB Erzurumspor maçının ilk yarım saatinde oyun üstünlüğünü ellerinde bulundurduklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Üzgünüz çünkü aslında bugün oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet değildi. Erzurum zor bir deplasman. Erzurumspor'u kutluyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Üzgünüz, kazanmak için gelmiştik. Çok iyi başladığımız karşılaşmayı kaybettik. İlk yarım saate baktığımızda oyun üstünlüğü bizde. Rakibe pozisyon vermedik. Maalesef çok uzak olan pozisyonda rakibin attığı şutla kalemizde golü gördük. İkinci yarı golü aradık. Oyun açılışı, geçişlerde iyi yaptığımız işi üçüncü bölgeye, final bölgesine taşıyamadık. İsabetli pasları atamadık. Çok basitçe toplar harcadık, bizim kalitemizde takımın becerikli olması lazım. İkinci golde maalesef hücuma çıkarken basit top kaybıyla rakibi kontağa sevk ettik. Defansif anlamda oyuncular yerindeydi, kademe hatası rakibin ikinci golünü atmasına sebep oldu. Üzgünüz çünkü aslında bugün oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet değildi. Erzurum zor bir deplasman. Erzurumspor'u kutluyorum. Ancak bu zor deplasmanda verilere baktığımız zaman yüzde 75 üstünlüğümüz hakimdi” diye konuştu.

Milli takım arasını iyi değerlendireceklerini anlatan Bektaş, ligde herkesin herkesi yenebildiğini söyledi. VAR sisteminin şu ana kadar kendilerine faydalı olmadığını da vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “VAR sistemi şu ana kadar bize çok faydalı olmadı. Bu sistemi ilk destekleyen benim. Geçen sene hatırlarsanız Erzurum-Ümraniye maçında uygulandı ve aleyhimize çalışmıştı. Ama destekleyen biriyim. Adalet sağlanacaksa ben varım dedim. Ama gerçek anlamda doğruyu sahaya yansıtacaksa bunu destekleriz” dedi.