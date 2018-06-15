Bayram sabahı lokum ikramı

Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca yaptığı açımlamada, “Bir hilal ile başlayıp bir hilal ile nihayete eren ve Ramazan ayının ardından gelen Ramazan bayramı da Allah’ın Müslüman alemine bir hediyesidir. Dualarla, ibadetlerle geçirilen bir Ramazan’ın daha sonuna geldik. İhlas ve samimiyet duyguları esas alınarak, hatalardan olabildiğince uzak bir şekilde ve tam tekmil yerine getirdiğimiz ibadetlerle geçirdiğimiz Ramazan Ayı’na buruk bir hüzün içerisinde veda ediyoruz. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.

Kılınan Bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.