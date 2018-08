Bayramda Aziziye’de şehit yakınları ve hastalar unutulmadı

Başkan Orhan bayram ziyaretleri kapsamında önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören Yüksel Karadağ ve yakınlarını ziyaret etti.

Aziziye Belediyesi olarak vatandaşların her durumda yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Orhan,” Mübarek Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz şu günlerde kardeşlik ve paylaşma duygusunun kültürümüzde ne denli yer ettiğine bir kez daha şahit oluyoruz. Hastalığı sebebiyle hastanelerde veya evlerinde yatarak tedavi gören ilçe sakinlerimiz vardı. Bizlerde bu hastalarımıza moral ziyareti yaparak bayramlarını tebrik ettik. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Onkoloji servisinde tedavi gören diğer hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Başkan Orhan, bayram tebriklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılan bayram ziyaretinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Başkan Orhan’a nezaketi için teşekkür ettiler.

BAŞKAN ORHAN ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARADA

Hasta ziyaretlerini tamamlayan Başkan Orhan, Kaymakam Mehmet Aksu ve beraberindeki heyet ile geçtiğimiz yıllarda Hakkâri’de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Yunus Arda ve Şırnak’ta şehit düşen Pehlül Oruk’un ailelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında şehitlerimizin tümü için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Başkan Orhan, vatan toprağının her karışının şehit kanlarıyla sulandığı ve bu nedenle de vatan toprağının kutsal olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Başkan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:” Hak ile batılın mücadelesi dün olduğu gibi bugünde devam ediyor, yarında devam edecek. Düşman bazen topla tüfekle, bazen teknoloji, bazen ise ekonomi ile üstümüze gelecek. Ama bu millet, inançlı ve vakarlı evlatları sayesinde hiçbir zaman zulme boyun eğmeyecek, zalime müsaade etmeyecektir. Bizler yaşadığımız bu cennet vatan topraklarını; şerefli ecdadımız, kahraman gazilerimiz, şehitlerimize borçluyuz. Bu nedenledir ki: onları yetiştiren elleri öpülesi aileleri de bize emanettir ve başımızın tacıdırlar. Ömrümüz vefa ettiği sürece onlara sahip çıkacağız ve her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz. Bu vesileyle şehitlerimizi, gazilerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi de rahmetle anıyor, onların değeri ailelerine şükranlarımızı sunarak Kurban bayramlarını tebrik ediyorum.”.

Şehit yakınları devlet erkânının kendileriyle sürekli ilgilendiğini ve ziyaret için ayrıca teşekkür ettiklerini ifade etti.