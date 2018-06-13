Bayramda bu hataları yapmayın

Fevzi Özgönül, bayramda ve sonrasında nasıl beslenilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Fevzi Özgönül, “Oruçlu günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu süreç içerisinde 17 saat aç ve susuz kalıp, ibadetlerimizi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştık. Böylelikle hem sevap kazandık hem de vücudumuzu resetleyip daha sağlıklı bir vücuda kavuştuk. Ramazan Bayramının ilk günü olan Cuma gününden itibaren oruç düzeninden çıkıp eski yeme düzeninize geçeceksiniz. Tüm Ramazan boyunca oruç tutarak sindirim sisteminizi gece yemeye alıştırdınız. Aslında Ramazan ayında tuttuğunuz oruç sindirim sisteminizi güçlendirdi ve yediğiniz yiyecekler çok daha iyi sindirildiği için gece geç saatte yeseniz bile sindirim sisteminiz rahatsız olmadı. Fakat normal yaşam içerisinde artık yiyeceklerden daha iyi yararlanmak için ideal olan yeme sistemine geri dönmemiz gerekiyor. Bu yeme sisteminde de Ramazan boyunca edindiğimiz güzel alışkanlıklara devam etmemiz gerekiyor. Bu alışkanlıklara gelince; Ramazan ayı içerisinde edindiğimiz en güzel alışkanlık ara öğünlere ihtiyaç duymadan kendimizi daha sağlıklı hissettik. Sadece iki öğün beslenerek lüzumsuz yemek israfından kurtulduk. Düzenli saatlerde yemek yemeye alıştı. Böylece sindirim sistemimiz dinlendi ve kendisini yenileyebildi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştık” dedi.

Özgönül, normal hayatta da Ramazan ayında olduğu gibi sağlıklı hissetmek isteyenlere şu önerilerde bulundu:

“1- Sabah bayram namazımızı kıldıktan sonar aynı ramazan ayında sahurda yaptığımız gibi güzel bir kahvaltı yapalım.

2- Kahvaltıdan kalktıktan sonra bir daha ki öğüne kadar bir şey yememeye özen gösterelim.

3- Bayram ziyaretlerinde ikram geleneği olduğu için özellikle ikramını geri çeviremeyeceğimiz büyüklerimizin ziyaretlerini ikindi vaktine sarkıtalım.

4- Sabah yaptığımız ziyaretlerde içecek ikramlarını alalım fakat yiyecek ikramlarını geri çevirmeye özen gösterelim.

5- Öğlen vaktini mutlaka kendimize ayıralım ve güzel bir öğlen yemeği yiyelim.

6- Öğlen yemeğinden sonra en az 3-4 saat hiç bir ziyaret gerçekleştirmeyelim. Bayramı bu şekilde kazasız atlattıktan sonra akşama mümkün olduğunca hafif pişmiş sebze yemekleri ve çorba türü yiyeceklerle geçiştirelim.”

Üç günde bedenin kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği ritmine uyum sağladığını ifade eden Özgönül, “Gece uzak durmamız gereken yiyecekler ise pişmemiş sebze yani salatalar ve meyvelerdir. Eğer bu kurallara uyarsak aralarda bir şey yemezsek uzun yıllar sağlıklı yaşarız ve en önemlisi her yıl Ramazan ayında çok daha rahat orucumuzu tutabiliriz” şeklinde konuştu.