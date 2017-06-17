Bayramda dişler şeker kurbanı olmasın

Ramazan Bayramı diğer adıyla Şeker Bayramının adı gibi şekerin olandan daha fazla tüketildiği, bir tatlının geldiği, çikolatanın gittiği bir bayram olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, “Ramazan ayında hem midemizi hem de dişlerimizi dinlendirdik. Oruçlu günlerin sona ermesiyle beraber eski yeme düzenimize geri döndük. Fakat bayramda dikkat edilmesi gereken bir konu var; ağız ve diş sağlığımız. 3 gün süren bayramda yediğimiz tatlılar kuşkusuz en çok dişlerimizi etkileyecek” diye konuştu.

Ramazan Bayramı’nda dişleri koruma yöntemlerinden bahseden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, diş sağlığımız için önemli bilgiler paylaştı.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti; “Ağır gıdalar, baklavalar, börekler, şekerlemeler elbette bayramın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Tüm bunlar aynı zamanda diş sağlığı içinde tehdit oluşturuyor. Bayramda bolca tüketilen tatlı ve hamurlu gıdaların en önemli dezavantajı, ağızda çürük yapıcı mikroorganizmaların beslenmeleri için uygun bir alan yaratması ve diş eti hastalığına zemin oluşturması. Bunların dışında tüketilen asitli içeceklere karşı da dişlerde duyarlılık söz konusuysa bu durum önemsenmelidir. Yapılan diş temizliği sonrası oluşan diş eti kanamaları, ağız ve diş sağlığının başladığının göstergesi olabilir. Sert şekerlemelerin uzun süre ağızda emilerek kalması bakterileri beslemektedir. Bu nedenle bayramda tatlı yeme oranına ve ağız temizliğine daha fazla dikkat edilmelidir.

Tatlı yenildikten sonra bol bol su içilmeli

Bayram ziyaretlerinde özellikle şekerli gıdalar ara öğünlerde daha sık yer almakta. Bu nedenle, dişleri fırçalamak her yerde mümkün olmuyor. Bu durum da şekerli atıkların tüm dişlerde kalmasına neden oluyor.

Gün içerisinde tatlı yendikten sonra eğer diş fırçalama şansı yoksa, ağızın su ile çalkalanması, bir bardak su içilmesi artıkların temizlenmesine ve diş üzerine yapışmış olan şekerli maddelerin yok olmasını sağlayacaktır. Suyun bir diğer faydası da ağız kokusunu temizleye yardımcı olmasıdır. Ramazan ayı boyunca dişlerin üstündeki plaklar uzun süre biriktiğinden dolayı kokuya neden olur. Ağızda tükürüğün salgılanması yavaşladığı için sıkıntılar meydana gelir. Bu nedenle su tüketimi ağız sağlığı bakımından oldukça önemlidir.

Ağız ve diş sağlığının korunması için öneriler

Tatlı ve şeker tüketiminin hemen arkasından su içilmeli ya da şekersiz veya tatlandırıcılı sakızlar çiğnenmeli.

Asidik ortamı azaltmak için ağzı bol suyla çalkalamalı.

Şeker, çikolata ve tatlı gibi yiyecekler ağız içerisinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde çürük oluşumuna neden olur. Dolayısıyla bu tarz gıdaları mümkün olduğunca öğünlerden hemen sonra tüketmeli.

Tükürük akışının artmasını ve asidik ortamın bazik ortama dönüşmesini sağladığından havuç gibi çok çiğnenmesi gereken gıdalar ve peynir gibi lifli besinler yenilmeli.

Bayramda tüketilen tatlı yiyeceklerin içerisinde en riskli olan lokum gibi yapışkanlı şekerlemelerdir. Çünkü bu gıdaları suyla çalkalayarak dişler üzerinden uzaklaştırmak kolay olmaz. Hatta bazen dişleri fırçalamak bile yetmez. Diş aralarında kalan bu şekerlemeler diş ipi kullanılarak uzaklaştırılabilir.

Çocukların azı dişlerindeki girinti ve oluklar erişkinlerinkine oranla çok daha derindir. Dolayısıyla bu bölgeler daha zor temizlenir. Özellikle lokum gibi yapışkanlı şekerlerden sonra diş fırçalanması sırasında ebeveynlerin çocuklarına mutlaka yardımcı olmaları, azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerini kendilerinin fırçalamaları gerekmektedir.

Çocukların yanı sıra özellikle hareketli ya da sabit protez kullanan kişiler için de bu şekerlerin tüketimi, protezlerin yerinden çıkmasına, kırılmasına ve fark edilmeden yutulmasına neden olabilir.

Hamur işi, sütlü tatlılar ve aynı zamanda meyve suları da çürük oluşumunda riskli gıdalar arasında yer alıyor. Başlarda da belirtildiği gibi tüketiminin hemen arkasından su içilmeli ya da ağız çalkalanarak asidik ortam engellenmelidir. “