Bazı rahatsızlıklar cildinizden sinyal verebilir

Ata Nejat Ertek, bazı rahatsızlıkların cildimizden sinyal verdiğini söyledi.

Cildiniz aşırı kuruluk nedeniyle pul pul dökülüyorsa A vitamini eksikliğinin söz konusu olabileceğini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, “Çünkü A vitaminin yetersiz alınması ciltte kuruluğa neden olur. Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi takviyesi cildinizi nemlendirecektir. Sigara kullanımının da uzak durmalısınız” dedi.

Demir eksikliği ve kansızlığın cildinizin soluk görünmesinin nedenlerinden bazıları olduğunu anlatan Dr. Ata Nejat Ertek, “Bu nedenle bu rahatsızlıklara karşı tedbirinizi almanızda fayda var.Dengeli bir şekilde beta karoten içeren portakal, karpuz, domates gibi yiyecekleri tüketmeniz cildinizin daha sağlıklı, canlı ve renkli görünmesine yardımcı olur” diye konuştu.

Dudaklarda yara ve uçuklar

Dudaklarda yara ve uçukların muhtemelen ya bağışıklık sisteminin zayıflığı ya da B vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceğini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Sağlıksız beslenme, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği bağışıklığın azalmasına sebebiyet verebilir.Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluşabilir.Sonuçta stres, üzüntü, endişe, korku immun sistemini bozup, olumsuzlukları cildimize yansıtıyor.Bu nedenle stresten uzak olmanızda fayda var.

Kırılan tırnaklar

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tırnak kırılmaları söz konusu olacağı gibi minerallerin azlığı durumunda da tırnaklarda soyulma, kırılma gibi problemler gözlemlenebilir. Vücut sağlıklı tırnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, süt ürünlerinde, kuruyemişlerde bulunur.Güzel, göz alıcı tırnaklar için güneş ışığı ve zeytinyağı tüketimi de önemlidir.”