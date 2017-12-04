BB. Erzrumspor, Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Lig’de B.B. Erzrumspor 14. hafta oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezinde ter antrenmanı yaparak tamamlayan mavi-beyazlılar kampa girdi.

Sahaya üç puan parolasıyla çıkacaklarını açıklayan Mavi Beyazlıların Teknik Direktörü Altıparmak, “Çalışmalarımızı tamamladık. Pazartesi akşam oynayacağımız bu önemli maçı büyük taraftarlarımızla birlikte Manisaspor maçını kazanarak üç puanla tanışmak istiyoruz. Takımda Hamza Younes sarı kart cezalı, kaleci Ahmet Altın sakatlığı devam ediyor. Sahaya 11 oyuncumuzla çıkarak inşallah üç puanı alarak yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.