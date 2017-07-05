B.B. Erzurumspor 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı

Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübümüze mavi-beyaz forma sevdası ile başarılı lig sezonu geçirerek Erzurumspor’umuza şampiyonluk yaşatarak büyük emekler sarf eden futbol kulübümüzün değerli oyuncuları Fatih Gül, Doğancan Otman, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna ve Muhammet Onur Parlar ile yollarımız ayrılmış olup, özveri ve fedakarlıkları unutulmayacak futbolcu kardeşlerimize Erzurumspor Kulübümüz adına Teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar diliyoruz."