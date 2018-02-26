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26 Şubat 2018 21:27

BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1.

BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından

26 Şubat 2018 21:27

Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Maçın başından sonuna kadar galibiyeti isteyen, arzu eden bir takım olduk. Ayağa pas yapıp kanatları kullandık. Oyuncularım inanılmaz mücadele etti özellikle ikinci yarı. Muhteşem bir taraftarımız vardı. 90+4’te maçı kazandık. İsteyen hak eden takım 3 puanı aldı” dedi.



Adanaspor cephesi


Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, “Bizim oyun anlayışımız mümkün olduğu kadar topun gerisine geçip yapacağımız hücumlarla sonuç bulmaktı. Bunu da attığımız golle başardık aslında. Ama ikinci yarı rakip daha fazla topa sahip oldu. Bizden daha etkili oynadılar. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Soğuk havayla özdeşleşmiş bir takımla oynadık. Son dakika yaptığımız büyük hata bize alacağımız 1 puanı da kaybettirdi. Kötü bir mağlubiyet oldu” diye konuştu.




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