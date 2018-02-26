BB. Erzurumspor - Adanaspor maçının ardından

Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Maçın başından sonuna kadar galibiyeti isteyen, arzu eden bir takım olduk. Ayağa pas yapıp kanatları kullandık. Oyuncularım inanılmaz mücadele etti özellikle ikinci yarı. Muhteşem bir taraftarımız vardı. 90+4’te maçı kazandık. İsteyen hak eden takım 3 puanı aldı” dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, “Bizim oyun anlayışımız mümkün olduğu kadar topun gerisine geçip yapacağımız hücumlarla sonuç bulmaktı. Bunu da attığımız golle başardık aslında. Ama ikinci yarı rakip daha fazla topa sahip oldu. Bizden daha etkili oynadılar. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Soğuk havayla özdeşleşmiş bir takımla oynadık. Son dakika yaptığımız büyük hata bize alacağımız 1 puanı da kaybettirdi. Kötü bir mağlubiyet oldu” diye konuştu.