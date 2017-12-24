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24 Aralık 2017 16:18

BB Erzurumspor - Altınordu maçının ardından

TFF 1.

BB Erzurumspor - Altınordu maçının ardından

24 Aralık 2017 16:18

Lig’in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Son haftalarda başarılı sonuçlar alan bir Erzurumspor vardı. İlk yarının bitiminde biz de buraya puan veya puanlarla dönmeye gelmiştik. Maça iyi başlayamadık. Rakibimizin üzerimize geldiği pozisyonla oldu. Penaltıyla beraber avantaj lehimize geçebilirdi. Penaltıyı değerlendirmedik. İkinci yarı rakip üzerimize daha fazla gelmeye başladı. Kalemizde golü görünce 1-0 yenik duruma düştük. Savunmadaki dengesizlik bizim dengemizi bozdu. Maçtan 2-1 yenik ayrıldık” dedi.



BB Erzurumspor cephesi


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, “Ligin en zor maçını oynadık. Bizim çok takdir ettiğimiz bir takımla oynadık. Devre arasına gireceğiz, tatil maçtan sonra başlıyor. Oyuncularım maçı hiç bırakmadı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk altıya girdik. Oyuncularım son dakika golüyle galibiyete ulaştı. Taraftarımız muhteşemdi. Biz bugün galip geldik, galibiyeti Erzurum’a armağan ediyorum” diye konuştu.




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