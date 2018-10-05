BB Erzurumspor altyapısında deprem

BB Erzurumspor'da altyapıdan sorumlu teknik koordinatör Abdusselam Gökçan ve ekibi ile yollar ayrıldı. Basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunan Gökçan, görevden el çektirildiklerini söyledi.

Gökçan, yaptığı açıklamada, ““Zafer Demir ve Serkan Yıldık gibi Süper Ligi tecrübesine sahip isimler varken, 100'lerce maçı olan Teknik Direktör Diplomalı Uğur Bayarslan bulunurken, benim gibi yıllarını Erzurumspor'a adamış bir isim varken, Adem Çağlayan'ı Galatasaray maçında sahaya çıkardılar. Aslında o anda bizlere çıkıp gidin dediler” diye konuştu.

VELİLER BAŞKAN SEKMEN'E ŞİKAYET ETTİ

“Bizim Erzurum çocuklarını oynatmadığımız gerekçesi ile veliler Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e şikayette bulunmuşlar” diyen Gökçan, “Biz yetenekli Erzurum çocuklarına forma veriyoruz. U21 takımında 7-8 tanede banko oynayan Erzurum çocuğu var. Ayrıca diğer yaş gruplarımızdaki takımlarımızda yer alan çocukların yüzde 70-80'i Erzurumlu. Burada olay çok farklı, bir kumpas kuruldu bizim için. Aslında biz görevden el çektirildik. Zafer Demir gibi 500 dolayında Süper Lig maçı olan bir arkadaşımız varken, Serkan Yıldık gibi Süper Lig tecrübesine sahip isim bulunurken, Uğur Bayarslan gibi 100'lerce Profesyonel maçı bulunan ve teknik direktör diplomasına sahip bir isim varken, benim gibi hayatını Erzurumspor'a adamış eski bir kaptan bir teknik adam varken, Galatasaray maçında Adem Çağlayan sahaya hoca olarak çıkartıldı. Aslında bizim hepimize orada siz çıkın gidin dediler” diye konuştu.

TAKIMDA 7-8 ERZURUMLU ÇOCUK İLK 11'DE OYNUYOR

“Başkan Sekmen, 3-1 galip geldiğimiz Başakşehir maçından sonda soyunma odasına gelerek ‘Bu takımda kaç tane Erzurumlu oynuyor' dedi. Bizde 7-8 oyuncu ilk onbir de oynuyor, dedik” diyen Gökçan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Başkan bize hayır ‘hepsi Erzurumlu olmalı, ben Ağrı'nın değil Erzurum'un belediye başkanıyım diyerek, ben oya oynuyorum” dedi. Bu söylemleri ile ırkçı bir yaklaşım ve tutum sergilemiştir. Madem dışarıdan futbolcu getirmeyecektik, o zaman niçin yönetim bize para verdi. Yönetimin destekleri ile biz teknik ekip olarak bölgeleri taradık. Grup maçlarını izleyerek futbolcu beğendik. Onların desteği ile biz dışarıdan futbolcu getirdik. Kesinlikle bizim görevden el çektirilmemizde Erzurumlu futbolcu oynatmıyor sözleri bir bahanedir.

DOĞAN VE KIRAÇ'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER ALDIK

Doğan ve Kıraç, 3-1 kazandığımız Başakşehir maçı sonrasında bizi tebrik ederek, ‘Hocam doğru yoldasınız. Durmak yok yola devam' gibi sözler sarf ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından görevden el çektirildik. Madem bizim getirdiğimiz adamları değil de Erzurumlu çocukları oynatacaksanız, o zaman o çocukların lisanslarını bugünden itibaren vererek gönderin, sadece Erzurum çocuğunu saha sürün. Hatta 3 Temmuz Stadı'nda 100 tane Erzurum çocuğu var. O zaman alsınlar o çocukları oynatsınlar.

ALTYAPIYI ZİRVEYE ÇIKARDIK

Altyapının biz küllerinden doğmasını sağladık. Bu takım Trabzonspor'dan Rize'den tarihi farklar yerken, şimdi mağlup ediyoruz. Altyapıyı biz dipten zirveye taşıdık, takdir edilmeyi beklerken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından görevden uzaklaştırıldık. Futbol toplumsal barışın temelidir. Bu yaklaşımlarla sporun altına dinamit koymuşlardır. Bakın biz bugüne kadar Erzurumspor'da parayla pulla işimiz olmadı. Malzemeci bile bizden daha çok kazanıyordu. Ama biz Erzurum'a hizmet vermek için çalıştık. Sadece lisans parası için 400 bin lira harcayan ve kadrosunda 7 tanene milli oyuncusu bulunan Galatasaray'ı mağlup ettik. Rakibimiz bizden övgü ile bahsetti.”