BB Erzurumspor Amedspor maçı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun Lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Diyarbakır’da oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, ’Sezon sonunda kupayı Erzurum’a getirmeyi hedefliyoruz.’ dedi.

ANTRENMANDA SAYISIZ GOL REKORU KIRDILAR

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demircioğlu, Zafer Demiray, Adem Çağlayan ve kaleci antrenörü Emin Sarı’nın nezaretinde bu gün düz koşu ve 5-2 dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yapan mavi-beyazlı oyuncuların sayısız fileleri havalandırması dikkat çekti.

TEKNİK DİREKTÖR YILDIRIM,’ÇOK İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK’

Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, “Antalya’da hafta sonu Diyarbakır’da oynayacağımız önemli Amed Sportif maçının hazırlıklarını Perşembe gününe kadar sürdüreceğiz. İyi bir aile ortamımız var. Arkadaşlığımız çok iyi. Ligin ikinci yarısının ilk maçına başarıyla başlamak istiyoruz. Bizi sevenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz. Allah nasip ederse Diyarbakır’dan galip gelmeyi düşünüyoruz. Galip gelemesek bile kaybetmeden dönmeyi hedefliyoruz. Hep söylediğim konular yeni transferlerimiz bizimle güzel bir arkadaşlık uyumu içinde takımımız var. Bu aile ortamına yeni transferlerimiz de katıldı. İlk yarıyı lider bitirmemiz önemliydi. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah buradaki başarımızı sahaya yansıtarak liderliğimizi sezon sonuna kadar sürmek istiyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var sezon sonunda kupayı Erzurum’a getirmeyi hedefliyoruz” dedi.