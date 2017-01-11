Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:05

BB Erzurumspor Amedspor maçı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

BB Erzurumspor Amedspor maçı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

11 Ocak 2017 17:05

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun Lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Diyarbakır’da oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, ’Sezon sonunda kupayı Erzurum’a getirmeyi hedefliyoruz.’ dedi.
ANTRENMANDA SAYISIZ GOL REKORU KIRDILAR
Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demircioğlu, Zafer Demiray, Adem Çağlayan ve kaleci antrenörü Emin Sarı’nın nezaretinde bu gün düz koşu ve 5-2 dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yapan mavi-beyazlı oyuncuların sayısız fileleri havalandırması dikkat çekti.
TEKNİK DİREKTÖR YILDIRIM,’ÇOK İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK’
Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, “Antalya’da hafta sonu Diyarbakır’da oynayacağımız önemli Amed Sportif maçının hazırlıklarını Perşembe gününe kadar sürdüreceğiz. İyi bir aile ortamımız var. Arkadaşlığımız çok iyi. Ligin ikinci yarısının ilk maçına başarıyla başlamak istiyoruz. Bizi sevenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz. Allah nasip ederse Diyarbakır’dan galip gelmeyi düşünüyoruz. Galip gelemesek bile kaybetmeden dönmeyi hedefliyoruz. Hep söylediğim konular yeni transferlerimiz bizimle güzel bir arkadaşlık uyumu içinde takımımız var. Bu aile ortamına yeni transferlerimiz de katıldı. İlk yarıyı lider bitirmemiz önemliydi. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah buradaki başarımızı sahaya yansıtarak liderliğimizi sezon sonuna kadar sürmek istiyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var sezon sonunda kupayı Erzurum’a getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-1
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç