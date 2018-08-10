B.B. Erzurumspor Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

B.B. Erzurumspor tesislerinde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dönüşümlü olarak top kapma ve çabukluk koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Sezon başı olması sebebi ile takımın henüz hazır olmadığını ifade eden Sportif Direktör Zafer Demir,“Tam hazır değiliz işin net kısmı bu takımımızda bazı bölgelerde eksiğimiz var ama kadromuzla gidip Konya’da ilk maçımızı oynayacağız. 20 yıldan sonra hasretimizi Süper Lig hasretimizi Konyaspor maçıyla gidereceğiz. Takımımız her anlamda sahada hazırdır. Takım tam olarak gideceğiz mücadelemizi vereceğiz inşallah çok iyi bir şekilde takımımızı temsil edip oradan puan yada puanlarla döneceğiz” şeklinde konuştu.

B.B. Erzurumspor Pazar günü saat 19:30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak maç için bugün saat 18:30’da özel bir uçakla Konya’ya uçacak.