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07 Mayıs 2018 14:01

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak: ‘Tribünleri doldurup, İstanbul’a avantajlı gidelim’

Play-Off’a yükselen Spor Toto 1.

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak: ‘Tribünleri doldurup, İstanbul’a avantajlı gidelim’

07 Mayıs 2018 14:01

Ligin başarılı ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, ilk maçtan itibaren Mavi-Beyazlı taraftarların desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.


Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Barlak, sezona başlarken hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini, teknik heyet ve oyuncuların arzulu futboluyla gelinen başarılı süreçte oynayacakları play-off maçlarının şampiyonluk maçları ile eş değer olduğunu ifade ederek: ‘Taraftarımızın desteğiyle İstanbul’a avantajlı gitmek istiyoruz’ dedi.


“Öncelikle İzmir’de Altınorduspor maçında desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” diyen Barlak, “Takımdaki teknik heyetten futbolculara, yönetimden malzemecisine kadar herkeste aynı istek ve çaba var. Tek düşüncemiz şampiyonluk ipini göğüslemek olacaktır. Bu önemli şampiyonluk yolunda yediden yetmişe herkesten Cumartesi günü ‘Şampiyon Erzurum’ tezahüratıyla tribünleri boş bırakmadan destek bekliyoruz.


Cumartesi günü oynayacağımız Ümraniyespor maçı ile birlikte tempo başlıyor. Şimdiden takımımıza sahip çıkmalıyız. Şampiyonluk yolunda 3 maçımız var. Bu 3 maçın her biri de final havasında ve keyifli maçlar olacak. Temennimiz bu yoldan başarıyla çıkmak. Öncelikle bloke edilen taraftar biletlerine önem vermeliyiz ve passo ligi olmayan taraftarımız lütfen passoligini çıkarsın. Bu anlamda şehirdeki heyecanın artırılması için desteklerinize ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi play- off’taki ilk maçımızdan itibaren Erzurumsporlu sporseverlere ihtiyacımız var. Çünkü kentimizi yeniden hak ettiği yere getirmeliyiz. Bu anlamda 3 maç boyunca hep birlikte el ele verip şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz.” dedi.


‘Tahkim Kuruluna İtiraz Ettik’


Kazım Karabekir Stadyumu’nun 25 bin kişilik kapasite de olduğunu ifade eden Barlak,"14 Bin resmi kayıtlı Paso-Lig kartlı taraftarımız var. Bunun 3 bin 500’ü cezalı durumda olduğu için müsabakayı izleyemeyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü olarak Tahkim Kuruluna itirazda bulunduk. Temennimiz inşallah itirazımızın olumlu yönde değerlendirilmesidir" diye konuştu.




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