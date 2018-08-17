B.B. Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında Beşiktaş’la karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.

haftasında Beşiktaş’ı misafir edecek olan B.B. Erzurumspor Kazım Karabekir stadyumunda hazırlıklarını sürdürdü.

Taktiksel çalışan Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde antrenmana düz koşu ve ısınmayla başladı sonrasında 5e 2 dar alanda paslaşma ve çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş’ı yenip taraftarı tribüne çekmek istediklerini ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İlk maçımızı Konya da oynadık maçın başında kötü başladık ama sonradan oyun kontrolünü elimize almayı bildik. Konyaspor gibi güçlü bir takıma 2-0’dan geri döndük. Yediğimiz golde ki faul ve ofsayt ne yazık ki görülmedi. Var sistemini destekliyoruz ama şuanda tam oturmadı. Bütün şehir için çok önemli olan bir maç oynayacağız. Uzun seneler sonra çıktığımız Süper Lig’de büyük bir takımı ağırlamak bizler için onur verici olacak, bu onuru yaşarken sahada da mücadelemizi vereceğiz. Beşiktaş’ı anlatmaya gerek yok gücünü biliyoruz. Her zaman söylediğim gibi biz rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Birinci amacımız iyi futbol oynayıp taraftarı tribüne çekmek, sonucu zaten kendiliğinden gelecektir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş’a karşı en büyük güçlerinin taraftar olduğunu vurgulayan B.B. Erzurumspor’un genç futbolcusu Taylan Antalyalı ise "İlk maça bakarak geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bu hafta çok iyi hazırlandık. Saha içinde ve saha dışında çok iyi motive olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bunları Pazar günü sahaya da yansıtıp iyi bir sonuçla ayrılırız. İçerde ki ilk maçımız taraftarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olacak" dedi.