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10 Temmuz 2018 14:44

B.B. Erzurumspor, birinci etap kamp hazırlığını 16 Ağustos’ta tamamlayacak

2018-2019 sezonu Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda birinci etap kamp hazırlıklarını sürdüren B.

B.B. Erzurumspor, birinci etap kamp hazırlığını 16 Ağustos’ta tamamlayacak

10 Temmuz 2018 14:44

B. Erzurumspor, yeni sezona günde iki antrenman yaparak hazırlanıyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Çok yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. İyi bir takım, iyi bir kadro ile yeni sezona hazırlanıyoruz” dedi.


Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde güne düz koşu, kuvvet çalışması, 5-2 dar alanda top kapma, minyatür çift kale maç yaparak başladı. Topuk Yaylası’nda yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, birinci etap kampını 16 Ağustos’ta tamamlanacağını söyledi.


Teknik Direktör Altıparmak, “Çok yoğun bir tempoda kamp dönemi geçiyoruz. Eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimizi tamamladıktan sonra daha iyi bir takım olacağız. Beklediğimiz oyuncularımız var, oyuncularımız da aramıza katıldıktan sonra, iyi bir takım, iyi bir kadro olacağız. İnşallah eksikliklerimizi tamamlayacağız. Lige Konyaspor maçıyla başlayacağız. Bizim için ilk maçlar hem zor hem de çok önemlidir. Biz inşallah o zamana kadar eksikliklerimizi tamamlayarak lige en azından yüzde 80 oranında hazır olarak başlayacağız. Topuk Yaylası kampının ilk etabını 16 Ağustos günü tamamlamış olacağız” diye konuştu.




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