B.B. Erzurumspor Egemen Korkmaz ve Auremir’le sözleşme imzaladı

B. Erzurumspor, Medipol Başakşehir’in deneyimli defans oyuncusu Egemen Korkmaz ve Sivasspor’dan transfer ettiği sağ bek Auremir’le sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında B.B. Erzurumspor, Egemen Korkmaz ile Auremir’i kadrosuna kattı. Bu iki futbolcu için düzenlenen imza törenine B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, As Başkan Ünsal Kıraç, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Erzurumspor’a transferinde mutlu olduğunu ve kariyerindeki son sözleşme olmasını istediğini ifade eden Egemen Korkmaz, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takımın içerisinde bulunmak benim için gurur verici. İlk profesyonel imzamı Ünsal Başkanımla atmıştım inşallah son imzamı da burada atmışımdır” şeklinde konuştu.

B.B. Erzurumspor’un Sivasspor’dan transferi sağ bek Auremir ise, "B.B. Erzurumspor’un büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum daha önceden de takip ettiğim bir kulüptü. Sağ bek için beni tercih ettikleri için teşekkür ederim elimden geleni yapacağım" dedi.

Mevlüt Doğan: “Transferlerle ilgili ciddi zorluklar yaşıyoruz”

Erzurum’un ikliminden ve sosyal hayatından dolayı futbolcuları ve ailelerini ikna etmekte zorluk çektiklerini ifade eden Başkan Mevlüt Doğan, “Yaptığımız transferlerle ilgili bazı söylemler oluyor. Şunu söylemek istiyorum biz süper lige yeni çıkmış bir kulüp olarak memleketimizin ikliminin zorluğundan dolayı, şehrimizde ki sosyal hayatın fazla olmamasından dolayı futbolcuların ailesini çok fazla razı edemediğimizden dolayı futbolcular burayı tercih etmiyor. Basında şu konular yer alıyor işte diyorlarki futbolcunun değerinin iki katında almış diyorlar. Arkadaşlar o yıl ona belirli bir ücret vermişler yeni sezonda ister istemez daha fazla para istiyor. Kendi kulübünden bunu isteyen bize gelince de onunda daha fazlasını istiyor. Bu transferlerle ilgili ciddi zorluklar yaşıyoruz. Birbirimizle ortak karar alarak kesin karar alıyoruz. Bu işler biraz uzun sürüyor. Takımımız, taraftarlarımız ve basınımız bizlere güvensinler inşallah onlara layık bir takım oluşturacağız ve ligimizde onlara zevk veren keyif veren bir takım yapacağız” diye konuştu.

Mehmet Altıparmak: “Herkes bu takıma inansın”

Yeni kurulan takım hakkında ki eleştirilere yanıt veren Mehmet Altıparmak ise taraftarın bu takıma inandığı sürece istenilen futbolu sahaya yansıtacaklarını ifade ederek,“ Geçen yıl ben bu takıma geldiğim zaman takımımızın durumu belliydi geldikten sonraki performansımız ortada. Bu şekilde devam ettikten sonra takımımız şampiyon oldu. Burada müthiş bir birlik ve beraberlik oldu. Mehmet Sekmen başkanımızla birlikte en alttaki çalışana kadar herkes bu taşın altına elini koydu ve biz şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta ben yaptım, sen yaptın, öbürü yaptı diye bir şey yok. Zaten öyle bir şey olamaz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere bir takım 3 yıl 3 sene üst üste şampiyon oldu. Ama bizim ülkemizde biliyorsunuz, her şey geçer. Şu an hangi durumdaysanız o önemlidir. Bizde yeni sezona hazırlanırken kampta hepimizin istekleri var bende 15 tane 1 milyon Euro alan futbolculardan kurulu bir kadro kurayım oynatalım isterdim ama öyle olmuyor işte. Sezona başladık transferlerimiz oluyor. Bizim buraya getirdiğimiz her oyuncu bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz futbolculardır. Bu oyuncuların hepsine bizler karar veriyoruz. Ama takdir edersiniz ki Erzurum’da çok zor bir yer alışmak gerçekten çok zor. Biz geçen yıl şampiyon olurken, çok karakterli bir futbolcu grubuyla şampiyon olduk. Yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ben istiyorumki benim şehrimde herkes bu takıma inansın destek versin, arkasında dursun. Geçen yıl biz bu şekilde şampiyon olduk. Bu yıl da bu şekilde başarılı olabiliriz. Ben taraftarımızdan bize inanmalarını istiyorum” dedi.

Ünsal Kıraç: "Sponsorluk teklifi gelmedi"

Süper Lig’e çıkmalarına rağmen hiçbir şirketin sponsorluk teklifinde bulunmadığını belirten Ünsal Kıraç, “Şu ana kadar çok net söylüyorum, bize hiçbir sponsorluk teklifi gelmediği eğer yalan söylüyorsam çıksın yalanlasınlar. Biz buralara gelirken onlara güvenerek gelmedik. Biz mütevazi bir şekilde Erzurum halkına güvendik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onun ekibine güvenerek, bu yola çıktık. Sponsorluk anlaşmaları olmayınca transferde de rakamlarımızı mütevazi tutmak zorundayız ve ya alt yapıdan futbolcu getirerek iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz” dedi.