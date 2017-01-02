BB. Erzurumspor, Eslem Öztürk’ü renklerine kattı

BB. Erzurumspor Beşiktaş’tan Eslem Öztürk’ü transfer etti

BB. Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüşerek yıldız oyuncu Eslem Öztürk’ü 1,5 yıllığına Erzurumspor’a kiraladı.

Başkan Fikret Orman, “BB. Erzurumspor’a hayırlı olsun. Medeniyetler şehri Erzurum’u inşallah süper ligde görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Demirhan ise, “Tek mücadelemiz söz verdiğimiz gibi yaptığımız transferlerle Erzurumspor’u şampiyonluğa taşımak. Transferlerimiz hayırlı olsun.” diye konuştu.