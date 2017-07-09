BB Erzurumspor futbolcuları laktat seviye testinden geçti

BB. Erzurumsporlu oyuncular, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde ‘Laktat Testin’den geçti. 2017-2018 sezon hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Spor Kompleksinde sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolculara bireysel olarak gruplar halinde ’Laktat Seviye Testi’ uygulandı.

Teknik Direktör Osman Özköylü, Yardımcı Antrenörler İlker Puren, Fatih Çardak, Uğur Okur, Ragıp Başda, Adem Çağlayan ve Kaleci Antrenörü Cengizhan Başkan’nın nezaretinde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada, mavi-beyazlılar çabukluk, kondisyon hareketleri ve pas çalışması ile devam etti. Hırslı geçen antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana mavi- beyazlı taraftarlar ilgi gösterirken, futbolculara sevgi gösterisinde bulundular.