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16 Eylül 2017 10:34

B.B. Erzurumspor, Gaziantepsor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.

B.B. Erzurumspor, Gaziantepsor maçının hazırlıklarını tamamladı

16 Eylül 2017 10:34

Lig’de Pazar günü Gaziantepspor ile deplasmanında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Osman Ökzöylü nezaretinde Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yaptığı antrenmanda 1,5 saat süren ‘sürat ve duran top’ çalışması yaparak tamamladı. Gaziantepspor maçına mutlak üç puanla çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Özköylü, “Takım olarak çok iyi bir çalışma haftası geçirdik. İnşallah Gaziantepspor’u yenerek üç puan almak istiyoruz.” dedi.


B.B. Erzurumspor Kafilesi 16 Eylül 2017 bu gün hava yolu ile Gaziantep’e geçerek kampa girecek.




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