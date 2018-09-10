B.B. Erzurumspor hazırlık maçında Elazığspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 5. Haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor milli ara nedeni ile Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Elazıgspor ile yaptığı hazırlık maçında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Elazığspor 12. dakikada Ahmet Aras'ın düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Süper Lig ekibi B.B. Erzurumspor 19. dakikada Özer Hurmacının ayağından gelen golle skora eşitlik getirdi. İlk yarının son dakikasında kontra atakla çıkan B.B. Erzurumspor Lennart Thy'nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda kontrollü oyununu sürdüren B.B. Erzurumspor 63. dakikada Emrah Başsan'ın klas golüyle skoru 3-1 getirdi ve maçında skorunu tayin etti.

B.B. Erzurumspor'da yeni transfer Tshabalala kadroda yer alırken hafif sakatlığı devam eden Gilles Sunu ise kadroda yer almadı.