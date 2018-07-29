B.B. Erzurumspor hazırlık maçında Hataysporla golsüz berabere kaldı

B. Erzurumspor hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Hataysporla 0-0 berabere kaldı.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sezon öncesi hazırlıklarına devam B.B. Erzurumspor ve Hatayspor hazırlık maçında karşılaştı.
Pozisyon bakımından oldukça kısır geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanan maça B.B. Erzurumsporlu futbol severler yoğun ilgi gösterdi. B.B Erzurumspor’da yeni transfer Egemen Korkmaz kadroda yer almazken, Erhan Çelenk ise ayak bileğinde yaşadığı sakatlık yüzünden maçı kenardan takip etti.