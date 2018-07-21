Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 21:04

B.B. Erzurumspor hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig’in yeni takımları B.

B.B. Erzurumspor hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

21 Temmuz 2018 21:04

B. Erzurumspor ve MKE Ankaragücü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.


Sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapan B. Erzurumspor ve MKE Ankaragücü hazırlık maçında karşılaştı.


Maça iyi başlayan B.B. Erzurumspor yeni transferi Özer Hurmacı’nın penaltıdan attığı golle 32. dakikada skoru 1- 0 yaptı. 6 dakika sonra MKE Ankaragücü Alihan Kubalas’ın kafa golüyle skora beraberliği getirdi.


İlk yarının son dakikasında B.B. Erzurumspor’un genç yeteneği Osman Şahin klas çalımlarla ceza sahasına girerek plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıya hızlı başlayan MKE Ankaragücü hızlı kontra ataklarla gol aradı. Maçın 83. dakikasında Erdem Özgenç’in ayağından bulduğu golle skora beraberliği getirdi. Bu gol maçında skorunu belirledi.


Bu skorla B.B. Erzurumspor sezon öncesi kamp yaptığı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki ilk hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı.


Devre arasında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve B.B. Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, B.B. Erzurumspor’un Türkiye’de ve Avrupa’da da adından söz ettirecek bir kulüp haline gelmesi için çalışacaklarını ifade ederek, "B.B. Erzurumspor’umuz Süper Lig’de futbol oynamaya başlayacak. Hazırlıklarını sürdürüyor hazırlık maçlarımızdan ilk olanı da bugün yaptık. Biliyorsunuz ki şehrimizin taraftarı hakikaten büyük bir coşkuyla takımlarını izlemeye gelmişler. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede Erzurumspor’umuz gerekli performansı göstererek olması gereken yerde inşallah olacak bizde yakinen takip ediyoruz her türlü desteği veriyoruz. İstiyoruz ki Erzurum artık sadece kendi çevresine değil Türkiye çapında ve artık Avrupa’da da futbolda söz sahibi olan bir kulüp olsun taraftarımızla birlikte var gücümüzle, yönetimimizle takımımıza gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç