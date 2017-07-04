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04 Temmuz 2017 12:55

B.B. Erzurumspor, Hollandalı Terell, Elazığspor’dan Ozan ile bir yıllık sözleşme imzalandı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden TFF 1.

B.B. Erzurumspor, Hollandalı Terell, Elazığspor’dan Ozan ile bir yıllık sözleşme imzalandı

04 Temmuz 2017 12:55

Ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Hollanda’nın SBV Excelsior takımının forvet oyuncusu Terell Ondaan ile Elazığspor’un stoper oyuncusu Mehmet Ozan Tahtaişleyen ile sözleşme imzaladı.


Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, Transfer Komitesi ile Teknik Direktör Osman Özköylü’nün verdiği raporu doğrultusunda transferleri kısada gerçekleştirilen ve Kulüp Tesislerinde yapılan imza töreninde Hollandalı 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Terell Ondaan ile Elazığspor’un başarılı stoperi Mehmet Ozan Tahtaişleyen’i mavi-beyazlı renklere bağlayarak birer yıllık sözleşme imzaladı.




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